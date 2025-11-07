Tiran billetes al suelo para distraer a ancianos que salen del banco y les roban el dinero: caen en Langreo tres miembros de un grupo que delinque por todo el país con el "método de la siembra"

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, han detenido a tres personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a cometer hurtos a clientes de entidades bancarias en distintas zonas del país. Utilizaban el método de la "siembra"

El arresto, según indicó la Policía Nacional, se produjo en la mañana del 4 de noviembre, cuando los agentes, en el marco de un dispositivo de prevención de delitos y localización de personas en situación irregular, "detectaron en el centro de La Felguera la presencia de dos hombres y una mujer en actitud sospechosa en las inmediaciones de una sucursal bancaria".

Tras su identificación y las comprobaciones realizadas, se constató que los tres eran miembros de un grupo criminal itinerante especializado en delitos contra el patrimonio, con un total de 33 detenciones policiales previas.

Modus operandi

El modus operandi del grupo consistía en vigilar a los clientes dentro de las entidades bancarias para seleccionar a sus víctimas, normalmente personas de avanzada edad. "Uno de los miembros 'ceba' a la víctima arrojando billetes al suelo para distraerla, mientras otro aprovecha para sustraer el dinero recién retirado, entregándolo después a un tercero que huye por otra ruta", relató la Policía. En otros casos, seguían a la víctima en su vehículo, pinchando una rueda para provocar que se detuviera y aprovechar el descuido para robar el bolso o el dinero.

En el dispositivo se intervinieron 15 utensilios utilizados para la comisión de este tipo de delitos. "Dos de ellos fueron puestos a disposición judicial por tener en vigor 14 requisitorias judiciales y 85 cesadas, todas por delitos contra el patrimonio", señaló la Policía, que añadió que "gracias a la rápida actuación policial, y dentro del despliegue establecido por la Comisaría Local de Langreo-San Martín en el marco del Plan Comercio Seguro, se consiguió evitar la comisión de nuevos hurtos mediante el método conocido como 'la siembra', no solo en el Valle del Nalón sino también en otros puntos de Asturias".

Aparcamientos

El entorno de las entidades bancarias no es el único lugar donde se suelen producir robos por el método de la "siembra". La Guardia Civil pidió máxima precaución a principios de este año en los grandes aparcamientos, donde habitualmente tienen lugar este tipo de robos. Según explicaron desde el Instituto Armado, los ladrones actúan de forma coordinada y seleccionan a su víctima. Una vez identificada, uno de los delincuentes la despista. "Tira unas llaves o unas monedas al suelo", detallaron. Y lo que puede parecer un gesto indefenso puede convertirse en una gran pesadilla.