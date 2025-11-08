"A compás", llega al "Vital Aza" de Pola de Lena, el sábado, 15 de noviembre

El flamenco, ese arte universal que asombra en el mundo entero, también pisa fuerte en Asturias, donde se desarrollan interesantes iniciativas en torno a él. Una de ella s será dentro de unos días en la localidad de Pola de Lena.

El Teatro Vital Aza de la capital lenense se viste de fiesta para recibir la segunda edición de "Sueño en Flamenco", que en esta ocasión presenta el espectáculo "A compás". La cita será el sábado, 15 de noviembre, a las 18.30 horas . Las entradas ya están disponibles para su venta en el teléfono 633598694. La primera edición se celebró en el mes de octubre de 2024 y obtuvo un éxito arrollador. En aquella ocasión más de setenta artistas llenaron el escenario con un despliegue de música, baile y emoción, que conquistó a un Teatro Vital Aza con aforo completo, tal como indica el artista y profesor de baile, Diego Fernández Antón, natural de Moreda de Aller, que también forma parte del espectáculo y dirige el grupo Noniná, y la academia del mismo nombre. La propuesta, inédita en Asturias hasta ese momento, reunió a los diferentes grupos de sevillanas de la región en un evento que obtuvo una cálida acogida, tanto de crítica como de público. Con "A compás", los promotores de Sueño en Flamenco, buscan dar continuidad al camino iniciado el pasado año, manteniendo la esencia que entusiasmó al público, e incorporando novedades para sorprender de nuevo.

Despliegue de emoción

La pasada edición reunió a más de 70 artistas sobre el escenario, en un despliegue de música, baile y emoción, que conquistó a un público apasionado por el arte flamenco. En el programa figuran artistas y agrupaciones de referencia tanto en Asturias como fuera de la regi´ón, como Covi Passantino, Grupo Triana, Francis Ligero, Nomina, Virginia Herrero, Flamencas de Barrio, Diego Fernández, Las Lolas, Carmen Paciolla y Aire Flamenco. Los ensayos tienen lugar desde principios de octubre, y todo hace presagiar que de nuevo, se repetirá el éxito del año pasado. Sin duda, se trata de una oportunidad única para disfrutar del mejor flamenco en un marco incomparable.