Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
El arrestado tenía en su poder dos escopetas de caza, dos de perdigones, un machete, y más de treinta cartuchos, todo ello sin licencia // El hombre azuzó a su pastor alemán para que atacase a los agentes: "¡Mátalos, 'Tor', muérdelos!"
Cuando los agentes llegaron a la casa, situada en la zona rural de La Felguera (Langreo), un vecino les puso alerta y les advirtió de lo que iban a encontrarse: "Tened ciudado y ayudad a esa pobre mujer porque cualquier día la mata, está loco". Y no se equivocaba. La Policía Nacional detuvo la madrugada del pasado lunes a un hombre de 57 años tras disparar varias veces al aire con una escopeta de caza frente a la vivienda de su expareja y amenazar a la mujer con quemar la casa con ella y el hijo de ambos dentro.
El hombre, una persona muy corpulenta y en estado ebrio, tampoco se lo puso fácil a los agentes. Los policías acabaron lesionados a raíz del enfrentamiento que se produjo a la hora de reducirle para engrilletarlo. El hombre les lanzó golpes al cuello, a la cabeza, les agarró por el cuello e incluso le arrebató el bastón extensible a uno de ellos con intención de usarlo en la pelea. Durante el forcejeo, además, azuzó a su pastor alemán para que atacase a los agentes: “¡Mátalos, 'Tor', muérdelos!”, repetía. En ese momento llegaron dos dotaciones de la Policía Local, que también colaboraron a la hora de detener al hombre.
Una vez arrestado, en un cobertizo situado a unos metros de la casa de su expareja, un almacén en el que el detenido aún guarda cosas de su pertenencia, los agentes encontraron una escopeta de caza del calibre 12/70, dos de perdigones, dos puñales, un machete y más de treinta cartuchos de munición, además de una funda verde para escopeta. Al día siguiente, según ha podido saber este diario, los policías encontraron Ninguna de las armas tiene licencia.
Los hechos
Fue la propia mujer la que llamó al 091 para avisar de que su expareja estaba pegando tiros al aire frente a la casa. Cuando los agentes llegaron faltaban cinco minutos para las doce de la noche del domingo. Después, el hijo de la pareja, que tiene 17 años, les contó a los agentes que su padre había llegado con la furgoneta, borracho, y que la había aparcado delante de la entrada de la finca. Al decirle que no la podía dejarla allí, que la mujer tenía que ir a trabajar temprano a la mañana siguiente y que no podría salir, fue cuando se puso violento, siempre según el atestado policial.
Al entrar en la finca, la mujer les indicó desde lejos a la policía que su expareja estaba en el cobertizo. Entonces el hombre salió. Era de noche y los agentes no podían ver si llevaba encima la escopeta con la que les habían dicho que había disparado al aire, así que sacaron sus armas reglamentarias y le pidieron que les enseñase las manos y que se tirase al suelo. El hombre hizo caso omiso y siguió caminando hacia ellos.
Cuando estaba sólo a unos metros los policías vieron que iba desarmado, así que guardaron sus pistolas y sacaron el dispositivo táser. En ese momento el hombre se arrodilló en el suelo, pero cuando fueron a engrilletarle se resistió y fue cuando se produjo el enfrentamiento.
La mujer y su hijo manifestaron después que no es la primera vez que se produce un episodio similar, que “siempre que bebe, saca un arma, dispara al aire y nos amenaza con quemar la casa con nosotros dentro”. El detenido fue trasladado al centro de salud de La Felguera para ser atendido de posibles lesiones y posteriormente puesto a disposición judicial. Aunque tiene medidas de alejamiento con respecto a su mujer y su hijo, se encuentra en libertad con cargos a la espera de juicio. Los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el arresto también resultaron lesionados.
