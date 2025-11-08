Los empresarios del sector de la nieve, "alarmados" por los problemas en Pajares: "Pedimos un modelo de gestión moderno y de futuro"

Desde hace unos años, no hay una temporada tranquila en la estación invernal de Valgrande-Pajares. Ni cuando está abierta, ni cuando está cerrada. Ni siquiera el año que estrenaba la moderna telecabina, llamada a cambiar el rumbo de la estación, se libró de críticas o polémicas. Así que en los prolegómenos de la temporada 2025-2026, que comenzará si hay nieve el próximo 27 de noviembre, no podía faltar la discordia. La penúltima situación fue denunciada por Vox, que aseguró que los remontes no habían pasado las pruebas de carga, algo que reconoció el Principado, achacándolo a la falta de un electricista y anunciando que se repetirán esas pruebas para abrir con todas las garantías. Y mientras tanto, el sector empresarial ligado a la nieve, a verlas venir. Por ello, desde la asociación de empresarios Asturcentral muestran su preocupación "por la situación de Valgrande-Pajares y apelan a la colaboración institucional".

Los portavoces del colectivo empresarial se dicen "alarmados", ante la situación actual de la estación invernal, a la que ven como "un espacio emblemático para el turismo, el deporte y el desarrollo económico del centro de Asturias". Asturcentral señala que "el adecuado funcionamiento y la promoción de Valgrande-Pajares son esenciales para mantener la actividad turística y comercial en la comarca, especialmente durante la temporada de invierno y para seguir consolidando una oferta turística de calidad y sostenibilidad a lo largo de todo el año".

Inversiones

En esta línea, desde Asturcentral reclama al Gobierno del Principado que mantenga "la continuidad de las inversiones en la estación", una inversión que se ha quedado bloqueada tras los hallazgos de un asentamiento de la Guerra Civil donde se iban a realizar los primeros trabajos de la segunda fase. Los empresarios asociados exigen también que se apueste por "la gestión eficaz de la estación, de manera que se garantice su operatividad y atractivo".

Así, Asturcentral "confía en que las Administraciones competentes continúen impulsando las actuaciones necesarias para asegurar el buen desarrollo de la próxima temporada y avanzar hacia un modelo de gestión moderno, estable y orientado al futuro". Un futuro en el que el colectivo está dispuesto a participar, mostrando así su "disposición a colaborar activamente con las instituciones públicas y los distintos agentes sociales en todas aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer este recurso estratégico para Montaña Central de Asturias".

Incorporaciones

Y si Asturcentral habla de gestión en sus peticiones, la realidad es que el Principado ya ha dado algunos pasos. Entre ellos la incorporación de la figura de un director técnico. La directora general de Deportes del Principado, Manuela Ena, explicaba este viernes, en una visita al complejo, que se trata de "una figura que ya existe en otras estaciones de esquí, con el criterio de trabajar en la operatividad y en los aspectos técnicos de la estación".

Este profesional llega para apoyar en la parcela más técnica en el funcionamiento del complejo, entre ellas en los sistemas de innivación artificial en las futuras mejoras que se vayan a desarrollar en la estación de esquí lenense, tal y como explicó la responsable de Deportes.