Lena plantea nuevos usos para el edificio del centro de salud (que se mudará a otro inmueble): estos son los contenidos propuestos
Propone que sea un espacio formativo y de coworking cuando abra el nuevo centro de salud
El gobierno local del Ayuntamiento de Lena anunció ayer que presentará una propuesta al resto de formaciones políticas en el próximo Pleno para la "recuperación, rehabilitación y adecuación integral del inmueble que actualmente ocupa el centro de salud y que quedará vacío en pocos meses", una vez que concluya las obras del nuevo ambulatorio. La pretensión es que se convierta en "un centro de convivencia ciudadana".
El edificio, de propiedad municipal, "cuenta con las características necesarias para su transformación debido a la ausencia de barreras arquitectónicas, ya que dispone de ascensor y rampa de acceso", indicó que gobierno local que quiere trasladar allí la sede de Servicios Sociales "y compatibilizar ese uso con otras funciones de interés social, como un punto de encuentro asociativo; creación de aulas homologadas para formación, y un espacio de coworking municipal para facilitar el trabajo a distancia al creciente número de personas que teletrabajan en el concejo, entre otras alternativas".
El objetivo es convertir el edificio en un "punto neurálgico de servicios y convivencia ciudadana, de manera que se cree un espacio municipal polivalente que agrupe y centralice servicios esenciales, fomente la participación vecinal y dinamice la vida social y cultural del concejo", señalaron fuentes municipales.
Traslado
La propuesta principal pasa por trasladar el departamento de Servicios Sociales municipal a estas instalaciones. "Este cambio no solo proporcionará un espacio más amplio y adecuado para el servicio, sino que también permitirá ocupar un edificio de propiedad municipal, generando un ahorro significativo al eliminar los costes de alquiler que se pagan actualmente", apuntaron las mismas fuentes.
"Aprovechar un inmueble municipal con estas características, que ya es accesible y está bien ubicado, es una doble ganancia. Por un lado, mejoramos el servicio a la ciudadanía y, por otro, ahorramos dinero público que podremos invertir en otras necesidades del concejo", señaló el equipo de gobierno.
