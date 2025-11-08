Mieres marca un gol en Ujo: el Ayuntamiento licita la renovación del campo de fútbol

El deporte está siendo una de las prioridades en la inversión para el gobierno local de Mieres. Y así lo está demostrado, con varias actuaciones para mejorar equipamientos. La última en lanzarse está relacionada con el considerado deporte rey. Y es que el Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez, informa de la adjudicación de las obras de adecuación de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Ujo.

Estos trabajos, explicaron las fuentes municipales, supondrán una inversión de más de 212.000 euros y permitirán que este equipamiento cuente con un césped renovado de última generación. Además, "el proyecto prevé la mejora del cierre perimetral de red detrás de las porterías de fútbol 11, la sustitución de esas porterías y de los cañones de los sistemas de riego, que ahora están en superficie y pasarán a ser soterrados, evitando así riesgos y cumpliendo la normativa vigente".

Riego

No son los únicos trabajos a llevar a cabo, sino que también se procederá a la sustitución de los banquillos, la reparación de la cimentación de las porterías de fútbol 7 para asegurar su movilidad y funcionalidad, la creación de una rampa para mejorar la accesibilidad y la ampliación del espacio de entrada a los vestuarios. Por último, también se "centrarán en reparar el mecanismo automático de riego y en reimpermeabilizar la cubierta".

"Es un proyecto integral, por tanto, que permitirá dar respuesta a las necesidades de este campo de fútbol municipal", señalaron desde responsables de la Concejalía de Deportes, para agregar que la actuación "arrancará en las próximas semanas y que se enmarca en el plan de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo".

Plan

El gobierno local ha movilizado en los últimos tiempos más de 5 millones de euros de inversión. El grueso se lo llevo el proyecto que se está desarrollando en el polideportivo de Oñón y que consiste en su rehabilitación integral.

Pero no han sido menores tampoco las inversiones para construir las primeras pistas de tierra batida de las Cuencas, que se acaban de estrenar, o la también recientemente inaguradas mejoras en los campos de fútbol del Hermanos Antuña, en el casco urbano de Mieres, o el de La Bárzana de Turón.