Mucho más que Tres Amigos: los mineros del pozo de Mieres conmemoran el cierre del pozo (hace un cuarto de siglo) haciendo sonar el "turullu"

La Güeria San Xuan volvió este sábado a estremecerse. Hace un cuarto de siglo, sonaba por última vez el "turullu" del pozo Tres Amigos, última explotación del valle en cerrar. Un sonido que marcaba los relevos (cambios de turno) de los mineros, pero que cuando sonaba fuera de hora, significaba que algo, generalmente malo, había sucedido. Ese sonido volvió este sábado a salir del castillete de Tres Amigos, erizando la piel de más de uno y una. Los extrabajadores del pozo conmemoraba con un sencillo pero emotivo acto esos 25 años desde el cierre de la explotación, con una placa de homenaje en el castillete para todos los que estuvieron en la mina.

La periodista y escritora Aitana Castaño fue la encargada de conducir el acto. En su introducción hizo referencia a la exposición que hay en la Casa de Cultura de Mieres sobre Tres Amigos, y señaló que la muestra "además de enseñarme la larga historia de esta mina que empezó hace más de siglo y medio, me confirmó una evidencia que ya rondaba mi cabeza desde hace tiempo: que solo unos buenos mineros, unos buenos paisanos como vosotros, siguen cuidando de su mina 25 años después de su cierre".

Foto de familia de los trabajadores de Tres Amigos ante el viejo castillete de la explotación. / A. Velasco

Bajo esa idea también se centró la intervención de Gustavo Martínez Pañeda, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa. Puso a los trabajadores de Tres Amigos como ejemplo de la colaboración para la conservación del patrimonio minero. "Pensamos en estos actos desde el punto de vista de mantener viva la memoria de la cultura minera y nos parece muy importante que no solo Hunosa esté en este tipo de actuaciones, sino que es muy importante y nos parece ejemplar que los antiguos trabajadores de Tres Amigos estén movilizándose para mantener viva esa cultura", dijo el responsable de la Hullera pública. "Siempre vamos a colaborar gustosamente con estos trabajadores, o con ayuntamientos, de manera que entre todos podemos sacar adelante estos proyectos de mantener viva la memoria de la minería", agregó. Además, Martínez Pañeda también anunció que se va a trabajar en "algún otro proyecto" en la Güeria de San Xuan durante el año 2026.

Recuerdos

Florentino Álvarez, "Florín", es uno de los trabajadores de Tres Amigos que organizó el evento. "Aquí hay muchos recuerdos, hace un momento hubo un compañero que se puso a llorar recordándome el último día que trabajó aquí, que se cortaron los cables eléctricos para marcharse", afirmaba este fornido exminero. "En este pozo éramos como una familia, para lo bueno y para lo malo", aseguraba "Florín, a lo que añadió que "esa unión se sigue manteniendo. Fuimos pioneros en hacer y organizar comidas de hermanamiento y actos de este tipo". Y como no, siempre salen anécdotas: "Hay miles, pero ahora me viene a la cabeza cuando a un compañero que hacía el cursillo de seguridad, lo montamos en la camilla, lo cinchamos y lo soltamos por una cuesta con camilla y todo".

Por la izquierda, Manuel Ángel Álvarez, Aitana Castaño y Gustavo Martínez Pañeda, tras descubrir la placa. / A. Velasco

Y tras las intervenciones, sonó el "turullu". Una sirena que puso la piel de gallina a Ricardo González, que trabajó durante más de tres lustros en Tres Amigos como encargado de servicio de los electricistas. A sus 89 años, tiene nítida en su memoria la fotografía de como eran las instalaciones del pozo antes de su cierre: "Aquí hay muchos recuerdos, aunque ahora son un poco melancólicos, porque esta zona ya no se parece en nada. Me oriento por la máquina de extracción porque el resto ha desaparecido", asegura.

Recuerdos que el próximo fin de semana compartirán en la comida anual de hermandad que los trabajadores de Tres Amigos organizan ya desde hace quince años. Porque tal y como también dijo el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, en el acto, "vosotros sois muchos más que tres amigos".