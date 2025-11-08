Veinte kilómetros y cuatro tramos cronometrados por la zona rural de San Martín: Cocañín acoge su prueba ciclista (con más de cien inscritos)

San Martín acoge este domingo la Enduro Team Race Cocañín, una competición de ciclismo de montaña, organizada por Fesoria Events, que se retoma en el calendario deportivo de la región "con la vocación de continuar en los próximos años". Más de un centenar de participantes ya se han inscrito en una prueba que tiene un componente turístico y festivo destacado más allá del deportivo.

Se trata de una carrera circular de 20 kilómetros de longitud y 1.200 metros de desnivel, con cuatro tramos cronometrables, que parte de Cocañín y pasa por los núcleos rurales de Ximiniz, Cocañu o el Pullíu, para regresar al punto de partida. La carrera cuenta con tres modalidades dependiendo del tipo de bici con la que se compita, Bike (bicis convencionales), Ebike (bicis eléctricas) e Hybrid (convencionales con ebikes). Se podrá participar por parejas, grupos de tres o en la categoría mixta.

Fesoria Events retoma esta prueba que se celebró por última vez en 2018. “Las carreras de enduro tuvieron su momento álgido hace unos años y por circunstancias varias se perdió un protagonismo que ahora se está recuperando con carácter general por la afición que siguen teniendo muchos corredores y el interés que despierta también en gente más joven”, valoró Xandru Torre, presidente de la asociación.

La pasión por el enduro de las personas que forman parte de Fesoria Events y el hecho de contar con un trazado ya definido para la carrera por la zona rural de Cocañín fueron las razones que motivaron a la agrupación para la reanudación de la carrera. “Nos une la afición por el enduro, hay chavales que vienen detrás con ganas de sumarse en la organización de este evento y contamos con un trazado extraordinario para una carrera emocionante por el valle de la Güeria”, argumentó Torre.

Participación

“Es una competición fuera del calendario de campeonatos y pruebas oficiales, para disfrutar entre amigos, del lugar y de la gastronomía tradicional”, apuntó. Prueba de ello es que además de los participantes asturianos, hay inscritos corredores de León, Galicia, Madrid o el País Vasco, entre otras comunidades, atraídos por los atractivos de esta prueba.

La concejala de Deportes y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez, celebró el regreso del Enduro Team Race Cocañín, porque “es una competición deportiva que suma y se integra dentro de la programación deportiva que impulsamos y apoyamos desde la Concejalía convencidos del valor de deporte en todas sus facetas y del innegable potencial turístico asociado cuando se trata de eventos de calado como éste”, destacó