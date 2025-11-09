Carrera de "lecheres", piedras de 60 kilos por el aire y hachazos en el duelo astur-vasco celebrado en Mieres: "Aquí no quier perder ni Dios"

Hachas, sierras, troncos, piedras.... El patio de los colegios Liceo Mierense y Aniceto Sela de Mieres se convirtió este domingo en el escenario de la trigésima edición de los Encuentros de Deporte Tradicional que organiza el club asturiano Seis Conceyos, un evento que tiene por objetivo mostrar el trabajo que se hace desde la entidad, y desde otros ámbitos, en favor de preservar estas actividades tradicionales.

Un momento de la prueba de tronzón. / A. Velasco

Aunque estaba previsto que se celebrase en el parque Jovellanos, finalmente la actividad fue en el centro escolar ante el riesgo de una lluvia que finalmente no apareció. Fueron decenas las personas que se acercaron a ver cómo los miembros del club Seis Conceyos y de la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes vascos daban todo de sí.

Ane Atxutegi levantando una piedra. / A. Velasco

José Antonio Álvarez, más conocido como "Pola", es uno de los responsables de la entidad asturiana. "Para nosotros este encuentro es como cerrar la temporada", explica, para agregar que pese a llevar tres décadas con el evento, esta es la primera vez que se celebra en Mieres. Llega a la cabecera del Caudal por un buen motivo: "Hacemos un pequeño homenaje a uno de los fundadores del equipo, Xuacu Naredo, que precisamente se retiró aquí en Mieres tras una exhibición", señala Pola.

Durante la mañana, se fueron sucediendo las diferente competiciones, en las que, aunque amistosas, todos querían ganar. "Aquí no quier peder ni Dios", se escuchaba entre los participantes, que entre prueba y prueba se acercaban al vallado a conversar con los asistentes, familiares o amigos.

Objetivos

Para Pola, uno de los grandes objetivos de estos encuentros es tratar de buscar cantera y relevo, y aprovechan citas así para incluir deportes llamativos y tener presencia femenina: "Todo el mundo cree que esto son deportes pa’ paisanones, y de eso nada". Una de las pruebas fue el levantamiento de piedras, y en ella Leire Olea y Ane Atxutegi demostraron su buen hacer, alzando rocas de más de 60 kilos.

También se realizó la modalidad de tronzón, un corte de tronco con sierra primero y con hacha después. La carrera de lecheres, con piezas de entre 25 y 25 kilos, tampoco podía faltar en una prueba de deportes tradicionales.

El plato fuerte de la mañana llegaría para cerrar. Un mano a mano de corte de troncos con hacha por parejas entre David Naredo y Joritz Guisasola, por un lado, y Julen Larrea y Atizol Atuxa, por el otro. Doce troncos por pareja, en lo que fue una competición muy reñida y aplaudida por el público.

La entrega de premios y el homenaje a Xuacu Naredo sirvieron para cerrar una jornada llena de deporte y tradición. "Ojalá alguien se anime ahora a apuntarse", deseaba Pola.