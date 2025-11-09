El cine Felgueroso proyecta cuatro cortometrajes asturianos
El cine Felgueroso de Sama acoge este lunes, a las 19.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, la sesión "Cortos en ambulante", en la que se proyectarán cuatro cortometrajes y que está organizada por el Ayuntamiento de Langreo en colaboración con Laboral Cinemateca.
El objetivo es "acercar al público la riqueza y la calidad de la creación cinematográfica asturiana actual. La propuesta reúne una selección de cuatro cortometrajes recientes que destacan por la diversidad de sus lenguajes y miradas", indicaron los organizadores. Se trata de "Campolivar", de Alicia Moncholí; "Susurros", de Antonio Llaneza; "Soledá", de Howi Álvarez; y "Voice Academy", de Javier San Miguel.
