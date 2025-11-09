Encuentro de las Juventudes Socialistas en Sotrondio: la escuela de formación de la organización reunió a cuarenta jóvenes
La actividad combinó talleres con formación práctica
M. Á. G.
Cuarenta jóvenes socialistas de toda Asturias participaron este fin de semana en Sotrondio en la Escuela de Formación de las Juventudes Socialistas de Asturias, un encuentro de tres días que combinó talleres, formación práctica y convivencia. Se abordaron temas como la estructura interna de las Juventudes Socialistas, el papel del sindicalismo en la defensa de los derechos laborales o la comunicación.
El acto de clausura, celebrado est fin de semana, contó con la participación del alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. «No son tiempos fáciles, pero nunca lo han sido. Y precisamente por eso hacen falta jóvenes con la convicción y la fuerza de las Juventudes Socialistas, que en este concejo siempre han sido ejemplo de actividad y compromiso», animó el regidor a los asistentes.
