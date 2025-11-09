Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Langreo mostró su apoyo a Gaza con música, teatro y concentraciones

Las actividades incluyeron un encuentro con refugiadas palestinas

La actividad desarrollada en el parque García Lago. |

La actividad desarrollada en el parque García Lago. |

M. Á. G.

Langreo

La Felguera acogió este viernes y este sábado un amplio programa de actividades organizado por Podemos Llangréu "contra el genocidio en Gaza". Los actos contaron con música, teatro, poesía, intervenciones y "tiempo para compartir con compañeras refugiadas palestinas". El viernes hubo una ofrenda al olivo que está plantado en el parque Antonio García Lago de La Felguera. Ayer sábado hubo una concentración en el parque Dolores F. Duro, también en La Felguera. Además, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas se desarrollaron numerosas actividades en apoyo de Palestina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  2. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  3. El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
  4. Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
  5. Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
  6. Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
  7. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
  8. Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado

Langreo mostró su apoyo a Gaza con música, teatro y concentraciones

De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: "Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón"

De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: "Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón"

Mieres estrena sus pistas de pickleball con una jornada de puertas abiertas

Los empresarios del sector de la nieve, "alarmados" por los problemas en Pajares: "Pedimos un modelo de gestión moderno y de futuro"

Los empresarios del sector de la nieve, "alarmados" por los problemas en Pajares: "Pedimos un modelo de gestión moderno y de futuro"

Mucho más que Tres Amigos: los mineros del pozo de Mieres conmemoran su cierre (hace un cuarto de siglo) haciendo sonar el "turullu"

Mucho más que Tres Amigos: los mineros del pozo de Mieres conmemoran su cierre (hace un cuarto de siglo) haciendo sonar el "turullu"

Lena plantea nuevos usos para el edificio del centro de salud (que se mudará a otro inmueble): estos son los contenidos propuestos

Concluye el nuevo plan de asfaltados en Pola de Laviana: "El firme de estas calles era deficiente y era necesaria su renovación"

El patrimonio artístico de Langreo se hace pedazos (literalmente): la escultura "Marea roja" se parte en dos debido a su deterioro

Tracking Pixel Contents