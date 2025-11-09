Langreo mostró su apoyo a Gaza con música, teatro y concentraciones
Las actividades incluyeron un encuentro con refugiadas palestinas
M. Á. G.
Langreo
La Felguera acogió este viernes y este sábado un amplio programa de actividades organizado por Podemos Llangréu "contra el genocidio en Gaza". Los actos contaron con música, teatro, poesía, intervenciones y "tiempo para compartir con compañeras refugiadas palestinas". El viernes hubo una ofrenda al olivo que está plantado en el parque Antonio García Lago de La Felguera. Ayer sábado hubo una concentración en el parque Dolores F. Duro, también en La Felguera. Además, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas se desarrollaron numerosas actividades en apoyo de Palestina.
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado