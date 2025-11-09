Langreo mostró su apoyo a Gaza con música, teatro y concentraciones

La Felguera acogió este viernes y este sábado un amplio programa de actividades organizado por Podemos Llangréu "contra el genocidio en Gaza". Los actos contaron con música, teatro, poesía, intervenciones y "tiempo para compartir con compañeras refugiadas palestinas". El viernes hubo una ofrenda al olivo que está plantado en el parque Antonio García Lago de La Felguera. Ayer sábado hubo una concentración en el parque Dolores F. Duro, también en La Felguera. Además, desde las 13.00 hasta las 20.00 horas se desarrollaron numerosas actividades en apoyo de Palestina.