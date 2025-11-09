Malestar vecinal en Puente de los Fierros (Lena) por la red de agua: denuncian fallos "constantes" con el suministro

Vecinos de la localidad de Puente de los Fierros, en Lena, han expresado su malestar por los "constantes problemas" que presenta la red de agua de la población, que les deja sin suministro "cada dos por tres".

"Pasa constantemente y tenemos que andar avisando al Ayuntamiento cada poco. Es cierto que, en cuento viene, la incidencia se repara pronto, pero no podemos estar así continuamente", señalaron los afectados, que también indicaron que "si la avería se produce a última hora de la tarde ya nos quedamos sin agua hasta la mañana siguiente".

Problemas

No es el único problema registrado en Lena en los últimos meses con la red de agua. El pasado verano algunos pueblos del concejo sufrieron cortes que afectaron tanto a vecinos como a profesionales de la hostelería. En algunos casos los cortes intermitentes se prolongaron durante más de una semana.

Empresarios del sector hostelero se quejaron entonces de que estos fallos podían afectar al servicio prestado a los turistas que acuden al concejo.