Mieres estrena sus pistas de pickleball con una jornada de puertas abiertas

El Ayuntamiento de Mieres pondrá en marcha hoy las nuevas pistas de pickleball de Vega de Arriba. Será con una jornada de puertas abiertas para que quien lo desee, con reserva previa, (pueda probar este deporte de palas que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa y que se está convirtiendo en todo un éxito en todo el mundo", señaló el gobierno local.

Se han invertido 6.000 euros en transformar una de las pistas de tenis de Vega de Arriba en estas cuatro canchas de pickleball, ampliando así la oferta deportiva en el concejo. "La jornada de puertas abiertas del pickleball en Mieres será la apertura oficial de estas cuatro pistas de Vega de Arriba, si bien en las próximas semanas y meses se seguirán impulsando actividades para dar a conocer este deporte", expusieron los responsables municipales.