El Principado destaca en Langreo la "gran implicación ciudadana" en la elaboración de la Ley de Participación

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, destacó en Langreo –en una sesión de formación dirigida al tejido asociativo de las cuencas mineras para hablar del borrador de la futura Ley de Participación Asturiana– la "gran implicación ciudadana" que está registrándose a propósito de la elaboración del texto legislativo que impulsa el Principado.

González Prieto señaló que "lograr un texto legal que realmente responda a las necesidades de la ciudadanía solo es posible gracias a la colaboración de todas las asociaciones y colectivos". La jornada contó con la participación del alcalde de Langreo, Roberto García, que destacó que la nueva ley "marcará un antes y un después en el ordenamiento jurídico asturiano".