Talleres de autocuidados, un viaje a Valladolid y una fiesta navideña: Aller cuida a sus mayores con un programa contra la soledad no deseada

Uno de los males endémicos de la región y de las comarcas mineras es el envejecimiento de la población. Una etapa de la vida en la que, en ocasiones, llega también esa soledad no deseada para muchos mayores. El frenético ritmo de vida al que conduce la sociedad actual hace que las personas de avanzada edad estén en ocasiones más solas de lo que quieren. El Ayuntamiento de Aller ha querido lanzar un programa para tratar de combatir esa soledad, y lo hace a través de talleres gratuitos que se desarrollarán en Caborana.

El Alcalde, Juan Carlos Iglesias, explicó que "tras la pandemia, nos dimos cuenta de que en el concejo hay unas 3.000 personas que viven solas, y de ellos buena parte son mayores de 65 años". Un hecho que el gobierno local se ha decidido a combatir. "Igual que hacemos parques o actividades para niños, o que se organizan eventos para otros sectores de población, entendemos que tenemos la misión de cuidar de nuestros mayores", apunta el regidor.

Por ello, el Ayuntamiento ha lanzado un programa de talleres bajo el lema "Más compañía, más vida". Se trata de sesiones sobre autocuidado y bienestar emocional. Estos talleres, organizados por el área de Servicios Sociales que dirige María Eugenia García Megido, se desarrollarán desde la próxima semana en la Junta de Iniciativas de Caborana. Los asistentes, que tienen que apuntarse a través de los servicios sociales, realizarán diferentes actividades, guiados por los profesionales de Afesa-Caudal.

Para que sea más fácil llegar a estas actividades, el Ayuntamiento ha previsto un servicio de transporte gratuito que saldrá desde Felechosa a las 10.00 horas para los talleres que se desarrollen por las mañanas y a las 15.30 horas para las actividades vespertinas. El autobús irá haciendo paradas por todo el valle, hasta llegar a Caborana. En concreto, estos talleres se desarrollarán los jueves 13 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre, y los martes 18 de noviembre y 16 de diciembre.

Navidad

El programa también incluye otras actividades más allá de los talleres, como un viaje a Valladolid a la feria de turismo interior o una jornada navideña, que se desarrollará en el centro social de Moreda. Para esta última actividad, también habrá autobús gratuito y los mayores podrán disfrutar de una comida de hermandad, así como de un baile y un chocolate con churros.

"Desde siempre hemos demostrado el compromiso con nuestros mayores, lo llevamos haciendo junto al Montepío durante los últimos años en Nochebuena y Nochevieja y ahora queríamos dar un paso más", aseguró el Alcalde, para quien "cuidar de la población más mayor del concejo es una obligación, es una forma de devolverles todo lo que nos aportan y nos han aportado durante toda su vida", cerró el Alcalde.