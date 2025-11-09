Los vecinos intensificarán las protestas por el hedor en Langreo: "La gente está harta; no vamos a parar hasta que haya una solución"

Los vecinos de La Felguera intensificarán las protestas contra el mal olor que se viene detectando en las calles desde hace año y medio. Tras la "exitosa" concentración realizada el pasado 23 de octubre en el parque Dolores Fernández Duro, que contó con la asistencia de unas doscientas personas, los promotores de la movilización quieren ir un paso más allá y sopesan hacer una marcha hasta el Ayuntamiento, en Sama, si bien "las acciones concretas se decidirán en una reunión que vamos a mantener esta semana".

El Ayuntamiento sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía rechazó ser la responsable y, por tanto, descartó aplicar las actuaciones exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante la contratación de un estudio olfatométrico.

"El Alcalde" –expresó Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio Urquijo y uno de los impulsores de la protesta– "anunció el mismo día de la concentración que los resultados de ese informe se conocerían en dos o tres semanas, pero ha pasado ese plazo y todavía no sabemos nada", señaló el representante vecinal, que añadió: "No vamos a parar hasta que haya una solución. Queremos ir más allá con las movilizaciones y estamos pensando en hacer una concentración frente al Ayuntamiento o una marcha hasta el Consistorio desde La Felguera. Es algo que todavía no está decidido; nos reuniremos en los próximos días para ver qué se va a hacer".

Concentración

Silva aseguró que la concentración organizada el pasado 23 de octubre fue un "éxito" de participación. Algunas personas se colocaron pinzas en la nariz para escenificar su malestar. "La gente está harta y lo demostró echándose a la calle. No podemos pararnos aquí", argumentó el presidente de la asociación vecinal del barrio Urquijo, uno de los más afectados por los malos olores.

Las conclusiones definitivas del informe de los olfateadores todavía no se conocen, pero la empresa ya ha facilitado al Ayuntamiento un informe parcial, al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA. Ese informe preliminar revela que el impacto odorífero en Langreo es "limitado y localizado, concentrándose en puntos concretos próximos a actividades industriales". En uno de esos puntos, el más cercano a una empresa del entorno de Valnalón de donde el Ayuntamiento sospecha que sale el mal olor, se superaron los límites permitidos por la normativa, es decir, más del 10 por ciento del tiempo de inspección se detectó olor a plásticos.

Mediciones

Entre abril y julio de 2025 se efectuaron 112 mediciones en diferentes franjas horarias (mañana, tarde y noche) y días de la semana. Los olores se clasificaron en tres categorías: residuos plásticos, aguas residuales y otros (naturales o urbanos). Los olfateadores recorrieron La Felguera diferentes días de la semana y a diferentes horas del día.

En el 8 por ciento de mediciones con olor a plástico, ese olor se mantuvo durante más del 10 por ciento del tiempo de "olfateo", el límite que marcha la normativa. La mayor concentración de ese olor se detectó en la calle Francisco Ferrer, en el entorno de Valnalón, "por lo que la actividad industrial que puede estar originando estos episodios de olores se encuentra en este barrio o en las proximidades", apunta el estudio.

El informe señala que "de forma general, los episodios de olor a plástico ocurren durante las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, mientras que en las horas centrales del día no se detecta olor". Eso sí, la empresa encargada de elaborar el estudio señala que es necesario esperar al final del proyecto para extraer mejores conclusiones.