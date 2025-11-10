Alarma en Mieres: un escape de gas por un "pinchazo" en una tubería debido a unas obras obliga a confinar en una guardería y un colegio a más de 200 niños

Con la explosión de gas del barrio de La Villa (marzo de 2024) en la memoria, un nuevo escape de gas provocó esta mañana una enorme alarma en el centro de Mieres. Más de 200 escolares de la escuela infantil Les Xanes y del Colegio Público Santiago Apóstol fueron confinados en sus aulas por protocolo. El pinchazo de una tubería durante las obras de geotermia fue el causante de dicha avería, que se pudo solucionar en menos de dos horas, pero que generó un gran revuelo entre la población.

Desde el Ayuntamiento de Mieres explicaron que "hubo una fuga de gas en Carreño Miranda/Numa Guilhou, como consecuencia de las obras". "En ese momento se activó el plan de seguridad con la participación de los efectivos necesarios y se procedió a cortar el suministro de gas de forma inmediata", añadieron. Además, apuntaron a que "se ha desplegado el protocolo previsto para estos casos y ya se está restableciendo la normalidad en la zona".

Bomberos

"Agradecemos el trabajo de los Bomberos, 112, Policía Nacional y Policía Local, así como la colaboración ciudadana y la responsabilidad demostrada", finalizó el Ayuntamiento.