La antología "Nosotres" se presentó en la Casa de la Buelga con protagonismo femenino

La Casa de la Buelga de Ciaño acogió la presentación de la antología fantástica "Nosotres", un acto organizado por Cauce del Nalón, en el que lo femenino estuvo muy presente. En el acto participaron May Rodríguez como presentadora, junto a las escritoras Marga Pedrayes, Nadine Mnemoi, Tania Huelga, Solinca Turbón y Ana Pereira, las tres últimas de Langreo.