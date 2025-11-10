Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En busca del "pote perfecto": los 19 restaurantes de toda Asturias que competirán en Turón por el premio al mejor potaje de berzas

La gran final tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en el Colegio Vega de Guceo, en Turón

Román Gutiérrez, en el centro, con el diploma que la acredita como el cocinero del mejor pote en las dos últimas ediciones del concurso de Turón

Román Gutiérrez, en el centro, con el diploma que la acredita como el cocinero del mejor pote en las dos últimas ediciones del concurso de Turón / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

Se busca el plato mayúsculo, el mejor pote asturiano, y el próximo 24 de noviembre se sabrá donde se cocina. Por el momento se conocen los establecimientos que lucharán por coronarse como el mejor pote asturiano de la región. Será en la final del VIII Concurso “Explorando el Pote Perfecto”, que se celebra con motivo de las Jornadas del Pote de Turón, que suman ya 34 ediciones, asentadas como Fiesta de Interés Turístico Regional. La gran final tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en el Colegio Vega de Guceo, en Turón, con la entrega de premios prevista para las 19.30 horas.

Los 19 finalistas

Estos son los 19 finalistas que competirán por alzarse con el título: Bar-tienda “La Caleyuca” (La Hueria de Urbiés, Mieres), “Casa Belarmino” (Langreo), “Casa Morán” (Collanzo, Aller), “Casa Repinaldo” (Candás), Centro de Mayores de Turón, “Doña Concha” (Oviedo), “El Dólar” (Oviedo), “El sitiu de Ñarres” (Gijón), “El Tendejón de Fernando”, (Las Regueras), Hotel “Silken Ciudad Gijón” (Gijón), “La Cantina de Villalegre” (Avilés), “La Consistorial” (Mieres), “La Escollera” (San Juan de la Arena), “La Gotera de Jorge (Turón), “La Taberna TheWhiteBar” (Mieres), “Michem” (Villabona), “Posada de Bacus” (Mieres), “Río Astur” (Gijón) y “TC28” (Mieres).

No lo tendrá fácil el jurado del concurso, que estará compuesto por Román Gutiérrez, de la "Sidrería Román" de Gijón, vencedor las dos últimas ediciones, además de los cocineros Cristina Rey ("La Gitana", Gijón, vencedora los años 2019 y 2020), Marcos Cienfuegos (Bocamina), Ana Fe Fernández ("El Cenador del Azul", Mieres), el hostelero Juan Luis González ("Casa Belarmino", Manzaneda, Gozón), los profesores de Hostelería Pablo Ramos y Segundo Riesco y el periodista gastronómico David Fernández-Prada. Ellos serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso, con el objetivo de establecer la clasificación final y elegir al ganador, además de al segundo y tercer clasificado y el mejor pote de Turón.

Sabor, estética y colorido

En la elección se valorará la estética, el colorido, la disposición de los ingredientes en el plato, además del aroma y el sabor, las sensaciones que se producen en la boca. El jurado tendrá igualmente en cuenta la calidad de la berza y del compango.

El certamen "Explorando el pote perfecto", que se enmarca en las XXXIV Jornadas del Pote de Turón. Está organizado por el Ayuntamiento de Mieres y Gustatio, con el apoyo de la Sociedad Turonesa de Festejos y Hostelería y Turismo del Valle de Turón y cuenta con el patrocinio de Embutidos Vallina.

