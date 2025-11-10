Dos horas de tensión en Mieres por un escape de gas que obligó a confinar a doscientos escolares: "Tenemos la explosión de la Villa muy reciente"

"No puede pasar señor, hay un escape de gas y la calle está cortada por protocolo". Fue la frase que durante casi dos horas tuvieron que repetir de forma constante los agentes de la Policía Local y la Policía Nacional que se encargaban de vigilar el perímetro de seguridad delimitado tras un escape de gas en el centro de Mieres. Una fuga que se originó al "pinchar" una tubería durante las obras de canalización de la geotermia en el centro de Mieres y que obligó a confinar a unos 200 escolares de la Escuela Infantil Les Xanes y del Colegio Público Teodoro Cuesta. Tras cortarse el suministro y comprobarse que no había bolsas de gas en la zona, se restableció la circulación tanto peatonal como de vehículos.

El suceso tuvo lugar en torno a las 10 de la mañana. Los operarios que están realizando las zanjas para canalizar el sistema de geotermia pinchaban la tubería de gas que va a uno de los edificios de la calle Numa Guilhou. Inmeditamente se avisó a la empresa del gas y a los servicios de emergencia, que pusieron en marcha un protocolo de actuación que requirió de la presencia de personal de emergencias. Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y personal de la empresa del gas se desplazaron hasta la zona, en el entroque de la citada Numa Guilhou con la calle Carreño Miranda, en el centro del casco urbano.

La calle Carreño Miranda, cerrada por el escape de gas. / A. Velasco

Confinamiento

Se procedió entonces a cortar el gas. También se delimitó un perímetro de seguridad por toda la manzana, que afectó a la circulación tanto a pie como en vehículos por hasta cinco calles. Y se avisó a los centros educativos, una escuela infantil y un colegio para que los alumnos no saliesen de clase. "Tenemos muy reciente la explosión de gas del barrio de La Villa, y hay que actuar con las máxima precauciones y ofrecer todas las garantías de seguridad", aseguraba a pie de avería el concejal de Obras de Mieres, Luis Ángel Vázquez Maseda.

Con los alumnos recluidos y las calles despejadas, operarios y bomberos procedieron a revisar los locales y bajos adyacentes para comprobar que no se había producido ningún embolsamiento de gas que pudiera derivar en una explosión. Paralelamente, los agentes de la Policía desviaban y regulaban el tráfico y advertían a los vecinos de la prohibición de pasar por la zona. "Algunos padres están queriendo venir a buscar a los críos, pero por su seguridad no pueden pasar", explicaban agentes desplazados al dispositivo.

Perímetro

El edil de Obras, Luis Ángel Vázquez Maseda, explicó lo ocurrido: "Con la obra de la geotermia se pinchó una canalización de gas de una vivienda. Lo primero que se hizo fue acordonar todo lo que era la manzana y el propio colegio hasta que ahora ya se ha comprobado que no había ningún riesgo". El concejal apuntó a que "cuando se arregló la avería, lo que se hizo fue mirar los locales para ver si había acumulaciones de gas, pero el resultado fue que no había y por lo tanto ya se está recuperando la normalidad".

Maseda fue más allá y señaló que "entiendo que el protocolo parezca excesivo, pero con la experiencia de la Villa tan reciente (la explosión de gas que dejó seis heridos y obligó a desalojar a varias familias), lo que se hizo fue, aparte de arreglar la avería, minimizar las posibles consecuencias delimitando un perímetro de seguridad importante".

Durante el tiempo que las calles estuvieron cortadas, no fueron pocos los peatones que, despitados o no, se saltaban la cinta policial, teniendo que ser advertidos por los agentes para que dieran la vuelta para llegar a sus destinos. Poco antes el mediodía, se recuperaba la normalidad en el centro del casco urbano.