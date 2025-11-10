El incierto futuro de la escultura "Marea roja": confusión sobre quién debe hacerse cargo de la reparación de la obra que se partió en dos

La escultura "Marea roja" –ubicada en las inmediaciones del pozo Fondón, en Sama, como homenaje a los trabajadores de la colonia penitenciaria que funcionó en la zona a mediados del siglo pasado y que días atrás se partió en dos como consecuencia de su avanzado estado de deterioro– está "huérfana". El abandono que ha venido sufriendo en los últimos años y la confusión sobre quién debería hacerse cargo de una hipotética reparación complica que la obra del escultor albaceteño José Luis Sánchez, inaugurada en 1988, vuelva a recuperar el esplendor de antaño.

La obra es voluminosa, de cinco metros de altura y acero lacado de color rojo, está emplazada en los terrenos que antiguamente ocupaban parte de los barracones de la colonia penitenciaria del cercano pozo Fondón, un campo de trabajo para "presos políticos", en los que los reos trabajaban para reducir sus penas, en beneficio de una empresa y para descargar al Estado de su mantenimiento en las cárceles.

La pieza se inauguró con motivo de la entrada en servicio del Corredor del Nalón, pero no está claro quien es su propietario. El Ayuntamiento de Langreo rechaza que sea suya. Fuentes municipales indicaron que la pieza no aparece en el inventario artístico municipal y que se está revisando el archivo para saber a ciencia cierta a quién pertenece.

El autor de "Marea roja" es el artista manchego José Luis Sánchez, considerado uno de los renovadores de la escultura en España, por su aportación a la abstracción en la escultura y al uso de nuevos materiales. Fallecido en 2018, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y tiene obra expuesta en museos como el Reina Sofía. Además, es autor de esculturas urbanas como el "Pórtico de La Mancha", en Albacete.

La pieza artística se inauguró en 1988 y fue restaurada en 2007, sin que desde entonces fuera sometida a ninguna nueva intervención. En la zona se habilitó un parque canino. El progresivo deterioro hizo que la oxidación y el mal estado general de la escultura se hicieran palpables e incluso se instaló una valla en su perímetro para evitar accidentes.

Abandono

Ante ese deterioro, ciudadanos de Langreo alertaron a las administraciones del abandono de la pieza artística. También hubo críticas desde el ámbito político. El pasado mes de julio, el grupo municipal de Vox en Langreo denunció que la escultura estaba "completamente oxidada, deteriorada y vallada por riesgo para la seguridad, sin que nadie haga nada al respecto".

El mal estado de la pieza es más que evidente, más allá de haberse partido en dos y su reparación se presenta incierta. Habrá que ver si la "Marea roja", como ocurrió con las aguas del Mar Rojo cuando se abrieron por la mitad, se vuelve a cerrar.