La “Mesa de la nieve” teme que Pajares no pueda iniciar la campaña de esquí en la fecha prevista y denuncia la "incompetencia" de la Dirección General de Deportes

Los concesionarios, clubes de esquí y asociaciones vinculadas a la estación invernal de Valgrande-Pajares, en Lena, acusan a la dirección general de Deportes del Principado de Asturias de una “gestión ineficaz” y de poner en riesgo la próxima temporada de nieve, cuyo inicio está previsto para el próximo 27 de noviembre, si hay nieve.

La “Mesa de la nieve”, que agrupa a los concesionarios de la estación, la Asociación Vecinal del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral) y varios clubes de esquí, denuncia que no han comenzado las obras comprometidas dentro de la segunda fase del plan de modernización del complejo de esquí y montaña “pese a las promesas realizadas por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, el pasado mes de julio”.

La temporada está en ciernes

“La temporada está en ciernes, con los temporales campando por nuestro hemisferio y va a resultar imposible acometer los trabajos previstos”, advierten y acusan a la dirección general de Deportes de “no haber sido capaz de arrancar las actuaciones necesarias”.

Entre las carencias señaladas se encuentra “la ausencia de accesos adaptados para personas con movilidad reducida a la telecabina, pendientes desde la inauguración del remonte hace tres años, y la imposibilidad de ejecutar la nueva pista de fondo”.

Pruebas de carga fallidas de los remontes

Los agentes también denuncian que ninguno de los remontes del complejo superó las pruebas de carga realizadas la pasada semana, y apuntan a fallos “por causas ajenas a las justificaciones ofrecidas” por la directora general de Deportes, Manuela Eleazar. Según la Mesa de la Nieve, durante las pruebas “no estaban las perchas colgadas del telesquí como es preceptivo” y se apartó al personal más experimentado en favor de nuevos empleados “de confianza”.

Reprochan que, pese a estos fallos, “se hayan concedido vacaciones a parte del nuevo personal” y cuestiona “si la consejería será capaz de cumplir los plazos de apertura de la estación”.

“Esta es la foto que presenta Valgrande-Pajares debido a la incompetencia de la dirección general de Deportes”, concluyen.

Pruebas

La directora general de Deporte del Principado, Manuela Ena, visitó el pasado viernes la estación de Valgrande-Pajares. Lo hizo poco después de que el diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, calificase de "extrema gravedad" que la estación no pasase las pruebas de carga de los remontes. La responsable regional aseguró entonces que estas pruebas deberán volver a repetirse, al encontrarse ausente un técnico electricista en la jornada en la que estaban previstas, por lo que los remontes tuvieron limitaciones eléctricas para afrontar estos test. "Se abrirá en las máximas condiciones de seguridad", aseveró la directora general de Deporte.

Ena explicó que las pruebas "se hicieron el 4 de noviembre porque las condiciones climatológicas no lo impidieron, y esas pruebas se realizaron con el personal que había", dijo. En este sentido, agregó que en la estación "debería de haber estado un oficial electricista que finalmente no estuvo y eso hizo que las pruebas que se estaban desarrollando tuvieran determinadas limitaciones a nivel eléctrico". Así, la responsable regional aseguró que "los profesionales de la estación están trabajando para mejorar esas actuaciones que tenemos previstas de cara a la nueva proposición de fecha para las pruebas de carga". "Como siempre, trabajamos con la máxima seguridad y fiabilidad de cara a la apertura de la estación", agregó.