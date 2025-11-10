Mieres pone en marcha dos programas de formación y empleo para 16 jóvenes: estos son los contenidos que se abordarán
Las actividades forman parte del programa "Joven Ocúpate" del Principado, para jóvenes de entre 16 y 29 años
En unas cuencas mineras donde el paro es una gran problemática, especialmente para los jóvenes, acciones como la que ponen en marcha distintas asociaciones son tremendamente necesarias. El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, junto al concejal de Empleo, Miguel Martín, recibieron este lunes en el salón de plenos a los participantes en los dos programas de formación y empleo que desarrollará la Asociación Norte Joven Mieres. Se trata de dos módulos que se ofertan dentro de la iniciativa autonómica "Joven Ocúpate", y que están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Estos proyectos, financiados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), ofrecen a los participantes una formación en alternancia con el empleo, combinando aprendizaje práctico y experiencia profesional real durante varios meses. En el caso de los programas que se desarrollarán en Mieres, participarán un total de 16 jóvenes, distribuidos en dos grupos de ocho personas cada uno. Cursarán dos certificados de profesionalidad: "Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales" y "Trabajos de carpintería y mueble".
Formación
Según detallaron fuentes municipales, "la formación teórica y el acompañamiento se desarrollan en las instalaciones de Norte Joven Mieres, mientras que la parte práctica se lleva a cabo para el Ayuntamiento de Mieres, donde los participantes aplican los conocimientos adquiridos en actuaciones de mejora y mantenimiento de espacios municipales en la rama de carpintería y haciendo apoyo administrativo en los diferentes departamentos del consistorio".
"El objetivo principal de estos programas es mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ofreciendo una oportunidad real de inserción laboral mediante formación certificada, práctica profesional y orientación personalizada", agregaron las mismas fuentes. Mientras, desde la asociación se destacó la implicación y motivación de los participantes, así como la importancia de este tipo de proyectos para fomentar la formación, el desarrollo de competencias clave y materias transversales, así como, impulsar el empleo juvenil".
Plan de empleo
No son las únicas acciones en marcha. El Ayuntamiento de Mieres anunciaba la semana pasada la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las convocatorias y bases reguladoras para la selección de personas a contratar por el Consistorio dentro de los programas del Plan de Empleo y contratos formativos para adquirir la práctica profesional. Serán, en total, 37 puestos los que buscan candidato.
En concreto, se convocan 27 plazas de Plan de Empleo y 10 de contratos formativos para la práctica profesional. Las personas interesadas tienen hasta el 17 de noviembre para la presentación de solicitudes. Además de en el citado boletín, también se podrán encontrar las bases y los requisitos en el tablón de anuncios de la página web municipal (www.mieres.es).
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- A Óscar Puente le crecen los problemas en Asturias: tras el Huerna, este concejo le pide que 'se ponga las pilas
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado