Nueva etapa para el albergue de animales de Langreo: sale a licitación (con este coste) la gestión de la instalación durante los dos próximos años

El albergue de animales de Langreo iniciará en los próximos meses una nueva etapa. El Ayuntamiento de Langreo ha publicado este lunes, 10 de noviembre, la licitación del “Servicio integral de recogida, albergue y atención de animales de compañía errantes, mantenimiento de las instalaciones municipales, ejecución del programa de captura, esterilización y retorno (CER) y servicio de tratamientos menores de los gatos de colonias felinas en el concejo de Langreo". El anuncio está en la plataforma de Contratación del Sector Público.

El montante para los dos próximos dos años asciende a un total de 850.776 euros, una inversión con la que el Consistorio langreano busca "garantizar la adecuada atención y bienestar de los animales de compañía sin dueño o abandonados en el municipio". La empresa adjudicataria será también responsable del correcto funcionamiento de las instalaciones destinadas al cuidado de estos animales, es decir, el albergue municipal situado en Pajomal.

Control ético de las colonias felinas

Entre las actuaciones contempladas en la licitación están "la recogida y albergue de animales de compañía errantes o abandonados; la gestión y mantenimiento de las instalaciones municipales destinadas a este fin; la ejecución del programa CER para el control ético de las colonias felinas; y la prestación de tratamientos menores a los gatos pertenecientes a dichas colonias", según explican desde el consistorio.

El plazo para la presentación de ofertas a la gestión de este servicio finaliza el 8 de diciembre de 2025.

En los últimos años, la gestión del albergue ha corrido a cargo de la firma Dog Harmony, que se ha ocupado tanto de la recogida de animales como de la gestión de las instalaciones desde 2017 después de tomar el relevo de "Amigos del perro", que estuvo al frente de las instalaciones durante 16 años. La escuela de adiestramiento, que tiene su sede principal en Llanera y que también se ocupa del albergue canino de Mieres, podrá optar a la licitación.