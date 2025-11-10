Esta popular banda dará un concierto en Langreo en el décimo aniversario de los "Gaiteros del Carbón" (y no será el 20 de abril)

No será el 20 de abril, sino antes cuando "Celtas cortos", una de las bandas con más recorrido en la escena nacional, esté en Langreo, en el Teatro José León Delestal de La Felguera. El grupo de Jesús Cifuentes, Cifu, participará en el concierto de celebración de los diez primeros años de "Gaiteros del carbón", una referencia de la música tradicional no solo en las cuencas mineras, sino en toda Asturias.

Los "Gaiteros del carbón", pusieron en marcha una campaña de micromecenazgo para los fastos del aniversario. En menos de tres días lograron su objetivo con el apoyo de decenas de personas. Así, ahora confirman que el sábado 10 de enero habrá un concierto, en el que estarán los vallisoletanos, y una exposición. El concierto será a las 20.00 horas. En este concierto, además de por "Celtas cortos", "Gaiteros del carbón" estarán acompañados por tres músicos asturianos de reconocido prestigio: Rubén Bada (guitarras), Juanjo Díaz (batería y percusiones) y Ramón Prada (teclados y bajo), quien se encargará, junto con el director de la banda de gaitas, Pablo Carrera, de los arreglos y la dirección musical.

Nuevo micromecenazgo

Tras alcanzar con éxito el primer objetivo de ese micromecenazgo, la banda plantea un segundo objetivo de 5.000 euros con el fin de ampliar la producción del concierto, mejorar los materiales de la exposición y ofrecer prioridad de asiento a todos los mecenas en el Teatro José León Delestal. “Ver que llegamos tan rápido al primer objetivo nos demuestra el apoyo y el cariño de la gente. Ahora queremos seguir creciendo y hacer que los mecenas sientan esta celebración como suya”, explican desde la formación.

El gaitero Pablo Carrera es el creador, junto con el percusionista Nico Iglesias, de los "Gaiteros del carbón". Recuerda que fue en la Cabalgata de Reyes de 2016 en Pola de Laviana cuando se reunieron por vez primera, casi por casualidad. Se quería hacer un homenaje al pozo Carrio, recién cerrado, y se buscaban figurantes para ir de mineros. Una cosa llevó a la otra, y los chavales de la escuela de música de Carrera acabaron desfilando, de mineros, pero también tocando. Desde ahí, ha sido un no parar, con actuaciones constantes, algunas con artistas como "Celtas Cortos", "Dixebra", Marisa Valle Roso o "Los Berrones".