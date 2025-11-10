Rosa Roces, pregonera de la fiesta de los Humanitarios en Aller: "Administraciones, empresas y ciudadanos debemos sumar esfuerzos para atraer nuevos proyectos"

La antesala del gran día para el concejo de Aller no pudo tener mejor embajadora. El pregón de Rosa Roces supuso la tarde de este lunes el arranque de la fiesta de los Humanitarios. Lo hizo con un repaso de la historia de la centenaria sociedad: "Siento la obligación de no callarme, para que mis palabras sean un sentido reconocimiento al compromiso social y, sobre todo, a quienes, durante estos ciento veinte años, trabajaron incansablemente, por nuestra Sociedad de Humanitarios, y por este concejo", dijo durante su discurso.

Rosa Roces, gerente de Inoxnalón, lleva colaborando con los Humanitarios de San Martín de Moreda desde hace 20 años. Es la presidenta del jurado del galardón "Espiga de Escanda de Oro" y ha acompañado a sus delegaciones en actos dentro y fuera de Asturias. Además, su trayectoria personal y laboral ha sido reconocida con varios galardones por su compromiso con el desarrollo social empresarial y cultural de Asturias. Esos fueron los motivos que llevaron a los Humanitarios a elegirla como pregonera para este 2025. Y ella respondió con creces.

Vivencias

Roces hizo un repaso por la historia de la sociedad allerana, y sus experiencias junto al colectivo, tras lo que aseguró que "estas vivencias hicieron que calarais en mi corazón, como el nuestru orbayu, empapándome poco a poco, hasta sentirme una humanitaria más". "Por eso, cada 11 de noviembre tengo una cita irrenunciable: vivir la fiesta en las calles de Moreda, la alborá, la Misa solemne, la puya del ramu, el esperado desfile de Xandas con sus geniales reivindicaciones, la comida familiar, y resistir como mínimo hasta la chocolatá", aseveró.

Rosa Roces, durante el pregón. / Xosé Manuel

La pregonera indicó que "estas costumbres forjadas en estas tierrinas asturianas, en la dureza de la mina y al calor de los altos hornos siderúrgicos, nos legaron identidad, solidaridad, orgullo y dignidad; rasgos que hoy siguen marcando nuestro carácter indómito y rebelde, especialmente ante las injusticias".

También puso sobre la mesa sus deseos para el futuro: "Administraciones, tejido empresarial y ciudadanía, necesitamos trabajar unidos, sumando esfuerzos, para atraer nuevos proyectos y fortalecer nuestra industria, en especial la del metal, motor estratégico de Asturias". Cerrando su pregón con el tradicional "¡Que viva San Martín, que ye’l nuestru patrón!" , y con los tres puxas: Moreda, Aller y Asturies.

Durante esta gala también se entregaron varios reconocimientos. El Humanitario del Año fue para Raúl García, mientras que el pintor del cartel de 2025 fue el allerano Diego Argüelles. Por el escenario pasó también la Xana 2025, que en esta edición es Aida Fernández Menéndez, una joven de Moreda, estudiante de Farmarcia.

Público con las autoridades en primera fila, entre ellas el Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. / Xosé Manuel

Día grande

Y con todo, este martes para los alleranos llega el día que llevan un año esperando. Marcado en rojo en los calendarios. Algunos llevan meses pidiendo el día en el trabajo, y otros celebrarán la fiesta incluso "pirando" universidad. Nada evita que los vecinos del concejo acudan en masa a Moreda a compartir y celebrar la fiesta de los Humanitarios.

La misa, el desfile de las Xandas, el baile y la música tradicional, la puya'l ramu, la chocolatada o les fabes y el panchón, serán protagonistas de una jornada que año tras año inunda moreda de asturianía y tradición.