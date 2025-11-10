Semana de la Ciencia en San Martín: robótica, inteligencia artificial y química para despertar la sed de conocimiento entre los niños y jóvenes

San Martín del Rey Aurelio celebra la Semana de la Ciencia. Las actividades que, comenzaron este lunes, se desarrollarán a lo largo de este mes de noviembre con la robótica, la inteligencia artificial y la química como protagonistas, "dirigidas de manera específica al público infantil y juvenil, pero también con eventos para el público en general".

Este lunes se celebrará un taller de química en la Casa de la Cultura de El Entrego, para niños de entre 6 y 14 años, a partir de las 18.30 horas. Un segundo taller, esta vez de robótica, tendrá lugar en la Casa de la Juventud, en Sotrondio, el jueves 13 de noviembre, a la misma hora, para niños de entre 6 y 12 años.

La programación incluye también visitas guiadas al Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomateriales (CINN), para conocer el Museo Holográfico y visitar los laboratorios, los días 12 y 13 de noviembre, respectivamente, a las 10.00 horas.

Entre los actos previstos figura también una charla sobre inteligencia artificial, el jueves 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura, en El Entrego, a cargo de Noelia Rico, directora del Centro de Estudios sobre Impacto Social de la IA, de la Universidad de Oviedo.

Exposición

La Casa de la Juventud, por su parte, albergará hasta el 17 de noviembre la exposición "Concejos con ciencia", que se podrá visitar de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

San Martín del Rey Aurelio forma parte de la red de municipios con ciencia del Principado "Con este programa pretendemos despertar la curiosidad científica entre niños y jóvenes, para también en la población en general", explicó la concejala de Cultura, Cintia Ordóñez. Asimismo, "queremos reivindicar la certeza de la ciencia más que nunca, en un momento social en el que proliferan los bulos, como garante del conocimiento frente a las falsedades", añadió.

Las actividades programadas son todas gratuitas, pero requieren de inscripción previa a través de la Casa de la Juventud, llamando al 985 67 01 22.