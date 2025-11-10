Tiós, en Lena, celebra el 20 y 21 de diciembre su mercado navideño
La localidad lenense de Tiós celebrará este año la tercera edición de su mercado navideño. Una iniciativa que nació en el año 2023. Aquella primera experiencia cautivó a cuántos visitaron el pueblo. Ahora, dos años más tarde, esta tercera edición se celebrará los días 20 y 21 de diciembre. "La particularidad de este mercáu, es que cuenta con un gran número de puestos, distribuidos por todo el pueblo, en portales de cuadras y casas, que los vecinos ponen a su disposición y del espacio que les cede el restaurante Tiós", explican desde la organización.
