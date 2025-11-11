El brillo eterno de "Luna de Abajo": Langreo acoge este viernes un acto de reconocimiento al emblemático grupo poético

La Asociación Cultural Cauce del Nalón organiza este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de la Buelga, un acto de "reconocimiento cultural" a los langreanos componentes del colectivo Luna de Abajo, "por su creación literaria en Langreo, Asturias y España, desde los inicios de los años 80". El acto contará con la intervención de Helios Pandiella, Miguel Munárriz, Noelí Puente y Ricardo Labra. Y participarán también Aladino Fernández, geógrafo y exalcalde de Langreo; Isabel Rivera, presidenta de Cauce; y la música May Rodríguez.

"Cabe preguntarse si Luna de Abajo es el nombre de un grupo poético, precursor de la poética dominante de los años ochenta, de una revista literaria que ha alcanzado un indiscutible prestigio en diferentes esferas culturales del ámbito o de una editorial con una significativa bibliografía literaria bajo su sello", señalaron los organizadores: "No hay duda de que todas estas acepciones son ciertas. Estas diferentes estrategias creativas han operado simultáneamente desde su origen, alcanzando cada una de ellas distinta relevancia a lo largo del tiempo".

También destacaron que "el proyecto ha debido reinventarse según los contextos" y que Luna de Abajo "es una de las iniciativas culturales más longevas de Asturias. En sus cuadernos literarios ha quedado registrada, con su inmanente escritura, la evolución de Luna de Abajo: desde la etapa en negro de sus dos primeros números hasta la mutación colorista que se produce a partir de Guía para un encuentro con Ángel González, para dar paso, posteriormente, a una fructífera fase en forma de sutiles cuadernillos".

Incidencia

"Ciertamente", apuntaron los organizadores, como señala Ángel González en uno de sus poemas, "Luna de Abajo es a la vez mil lunas y ninguna, ya que su incidencia no puede desligarse del recorrido individual que ha tenido cada uno de sus miembros por diferentes ámbitos culturales: desde la creación poética, la gestión cultural, el diseño gráfico y artístico, el periodismo cultural y la investigación literaria. Por ello, por encima de todo, Luna de Abajo es hoy un archivo vivo de la obra de sus autores de referencia —Eugenio Torrecilla, Alberto Vega, Ángel González, Miguel Munárriz, Ricardo Labra, entre otros—, y un espacio editorial abierto a la lucidez creativa y a la indagación literaria".