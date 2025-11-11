El centro de mayores de Mieres tiene nuevo presidente: Ricardo Arias, elegido para liderar la Junta de Participación

No fue la guerra de los cien años, aunque alguno de los socios los bordee. Pero el centro de mayores de Mieres vivió durante los últimos años tiempos convulsos por el enfrentamiento entre la anterior directiva de la Junta de Participación y un grupo de socios críticos con la gestión. La pasada semana, las elecciones que se celebraron en el equipamiento zanjaron esa batalla y los críticos lograron cinco de los seis representantes que se elegían. Tras una reunión celebrada este lunes, Ricardo Arias fue elegido presidente, sustituyendo en el cargo a José Antonio Álvarez que, no obstante, seguirá dentro de la directiva al ser el sexto representante elegido por los socios.

Fueron varios los choques entre los anteriores gestores y el equipo que tomará ahora las riendas de esta Junta de Participación. Desde los precios de las actividades hasta acusaciones sobre que había socios de primera y de segunda en función de si estaban afiliados a la asociación "Ama Mieres". Unas polémicas que quedaron despachadas tras las elecciones, donde el sector crítico se llevó una holgada victoria. "Lo que queremos es recuperar el centro para los socios, porque a nuestro juicio estaba secuestrado", señalan los portavoces de la nueva Junta de Participación.

Este órgano estará presidido por Ricardo Arias, que fue elegido por sus compañeros para liderar este periodo de tres años. Junto a él estarán Jesús González Marcos, Senén Díaz, María del Carmen González y José Antonio Fernández Santos. También mantendrá su silla en la Junta de Participación José Antonio Álvarez, presidente durante los últimos 13 años, aunque en esta ocasión sin cargo.

Cambios

"Estamos satisfechos con los resultados de las elecciones", señala Arias, que agrega que "pensábamos desde hace mucho tiempo que el centro de mayores de Mieres necesitaba un cambio importante y eso es lo que queremos". Su idea, agregó, es "que todos los socios sean iguales y tengan las mismas oportunidades de participar en las más de 50 actividades que se hacen en el equipamiento".

"No queremos mirar al pasado, lo que nosotros queremos es abrir una nueva etapa y recuperar un centro que fue referencia en Asturias por el dinamismo y la implicación de todos", prosiguió. El nuevo presidente tiende la mano a la colaboración: "Nuestro deseo es trabajar junto con la dirección del centro y el Gobierno del Principado en aras de lograr que nuestros usuarios se sientan cómodos aquí, y puedan desarrollar las actividades que quieran".

Reunión

Este mismo martes, el grupo de socios que venció en las elecciones ha tenido ya su primera reunión de trabajo. "Vamos a poner todo de nuestra parte para que las cosas funcionen como pensamos que tienen que funcionar, sin vetos ni exclusiones, pero con la vista puesta en un objetivo claro: que el centro sea de todos los usuarios", finalizó el presidente.