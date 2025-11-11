Conflictos vecinales, humedades, fallos eléctricos y hasta excrementos humanos en las zonas comunes: las "indignas" condiciones de trabajo del Equipo de Orientación Educativa del Nalón

El Sindicato de Enseñanza de CC OO de Asturias ha denunciado la situación "lamentable e indigna" que sufre el Equipo de Orientación Educativa (EOE) del Nalón, actualmente ubicado en un edificio de viviendas sociales en el distrito de Ciaño. La central señala que el equipo, compuesto por profesionales de la orientación educativa, es un pilar fundamental para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros de Infantil y Primaria de toda la comarca. Sin embargo, denuncia que en su actual ubicación sufre deficiencias energéticas, fallos eléctricos, barreras arquitectónicas, humedades y conflictos vecinales en un edificio de viviendas sociales. Por todo ello, reclama su traslado a un colegio de la zona.

Humedades en el techo. / Cedida a LNE

"Desde CC OO constatamos unas condiciones materiales que distan mucho de ser las adecuadas para el desarrollo de una labor tan sensible", asevera la central, para agregar que "el equipo no cuenta con un espacio propio y digno, sino que ha sido instalado en una planta de un bloque de viviendas sociales, un entorno inapropiado donde son frecuentes los conflictos interpersonales entre vecinos, lo que genera un clima de tensión e inseguridad constante para los trabajadores y trabajadoras".

Excrementos

No es esta el único problema al que se enfrentan los trabajadores. "Deficiencias energéticas que provocan frío especialmente en invierno, fallos eléctricos que impiden el desarrollo normal del trabajo, barreras arquitectónicas, humedades persistentes, suciedad generalizada e incluso excrementos de animales y personas en las zonas comunes del edificio", son las situaciones que se detallan desde CC OO.

El sindicato educativo señala que la situación "supone un evidente riesgo para la salud y el bienestar del personal", y ante ella, se presentó una denuncia ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias, que ha iniciado la evaluación de riesgos del centro. "Confiamos en que este informe confirme la total inviabilidad de las condiciones actuales", señala CC OO.

Traslado

La central apunta a que "la caída de la matriculación en los colegios de la zona ha dejado aulas y espacios libres que podrían ser aprovechados para reubicar al EOE del Nalón en un entorno educativo, seguro y digno". "Trasladar este equipo a uno de estos centros supondría una solución lógica, viable y de coste mínimo para la Administración, que beneficiaría tanto al propio equipo como a la comunidad educativa en su conjunto", agregan, para exigir que Educación garantice "de forma inmediata que todos los trabajadores y trabajadoras dispongan de un espacio de trabajo propicio, adecuado y seguro".

"No es admisible que los profesionales que atienden a nuestro alumnado más vulnerable sean, a su vez, tratados con tal desdén e indefensión por parte de la Administración. Las condiciones actuales, con problemas de frío, electricidad y accesibilidad, hacen imposible desarrollar una labor profesional de calidad. Exigimos una solución ya. La dignidad de los trabajadores y la calidad del servicio público educativo no son negociables", declaró Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CC OO Asturias.