Las miniaturas pisan a fondo: Mieres acoge el tercer campeonato de España de radiocontrol (con 180 pilotos de seis países)

Mieres volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del radiocontrol nacional con la celebración del Campeonato de España de Radiocontrol 1:10 Todoterreno 2025, que alcanza ya su tercera edición. La cita, organizada por el Automodelismo Club Mieres, se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Recinto Ferial de Santullano, con entrada totalmente gratuita.

El campeonato contará con la participación de más de 180 pilotos procedentes de seis países —Italia, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra y España—, lo que convierte al evento en uno de los más destacados del calendario europeo. Entre los participantes figuran competidores con títulos en pruebas europeas y mundiales, que garantizarán un alto nivel de espectáculo y precisión sobre la pista.

La competición se disputará en las categorías 1:10 2WD (tracción trasera), 1:10 4WD (tracción total) y 1:10 2WD vintage, todas ellas puntuables para el Campeonato de España. Las pruebas se celebrarán en horario de 10.00 a 20.00 horas el sábado y de 10.00 a 16.00 horas el domingo.

Actividades

Además de la competición oficial, el programa incluye diversas actividades paralelas pensadas para acercar este deporte al público. Habrá exhibiciones de coches de rally y drift, y durante la tarde del sábado los niños podrán probar los coches de radiocontrol, una oportunidad para despertar nuevas vocaciones entre los más jóvenes.

El recinto contará con baños, zona de bar y todas las comodidades necesarias para disfrutar de un fin de semana de motor en miniatura. Desde la organización destacan el esfuerzo por consolidar a Mieres como una referencia nacional en el automodelismo, tanto por la calidad de sus instalaciones como por la creciente participación internacional.