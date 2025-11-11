Noé cumple la misión de "salvar el planeta": un alumno lenense, finalista entre 9.000 escolares de un certamen nacional sobre la gestión sostenible de recursos

El Ayuntamiento de Lena y Aqualia han entregado este martes el premio al finalista del Concurso Digital de Dibujo Infantil, que la empresa de agua convocó bajo el lema "Misión Sostenible: acción salvar el planeta". Pudieron participar los niños y niñas que estuvieran cursando 3º y 4º de Primaria de los colegios de Lena, a los que se enviaron las bases e indicaciones necesarias para participar. De los más de 9.100 participantes a nivel nacional, Noé Exequiel Sáenz Macario, del Colegio Sagrada Familia-El Pilar, se ha convertido en uno de los finalistas.

El joven ha recibido el premio en el Ayuntamiento de Lena, de la mano de la Alcaldesa Gemma Álvarez; del responsable de Aqualia en Asturias, Daniel Mesa; y del responsable en Lena, Jordán Alonso. El escolar recibió una tarjeta regalo por valor de 30 euros para material deportivo, una mochila, una botella de agua reutilizable y un set de material escolar.

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para salvar el planeta junto a los Guardianes Sostenibles, acompañando en esta trepidante aventura para "proteger el agua, la biodiversidad, la riqueza natural y preservar la paz, con un plan: cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", explicaron los responsables de la organización.

Sostenibilidad

Más de 9.100 estudiantes de 3º y 4º de Primaria de los municipios donde Aqualia opera han tomado parte en la XXIII edición del Concurso Digital Educativo Infantil. "Este certamen ha ofrecido un total de 5.300 horas de formación digital en sostenibilidad, consolidándose como una iniciativa educativa de referencia que, desde su nacimiento en 2002, ya ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de una gestión eficiente del agua y el esfuerzo que implica disponer de agua potable con solo abrir el grifo", señalaron los organizadores.

El proyecto educativo, que este año ha cumplido su 23ª edición, "tiene el objetivo de lograr que la sociedad futura adquiera mayor sensibilidad y conciencia sobre cómo llega el agua a los hogares, por qué debemos consumirla de forma responsable y cómo es depurada y reutilizada para otros usos o devuelta al medio natural en las mejores condiciones". El certamen se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para dar a conocer las fases del ciclo del agua y educar en un uso y consumo más responsable de este recurso.