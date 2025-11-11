Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noé cumple la misión de "salvar el planeta": un alumno lenense, finalista entre 9.000 escolares de un certamen nacional sobre la gestión sostenible de recursos

La entrega del premio al joven Noé Sáenz.

La entrega del premio al joven Noé Sáenz. / LNE

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Pola de Lena

El Ayuntamiento de Lena y Aqualia han entregado este martes el premio al finalista del Concurso Digital de Dibujo Infantil, que la empresa de agua convocó bajo el lema "Misión Sostenible: acción salvar el planeta". Pudieron participar los niños y niñas que estuvieran cursando 3º y 4º de Primaria de los colegios de Lena, a los que se enviaron las bases e indicaciones necesarias para participar. De los más de 9.100 participantes a nivel nacional, Noé Exequiel Sáenz Macario, del Colegio Sagrada Familia-El Pilar, se ha convertido en uno de los finalistas.

El joven ha recibido el premio en el Ayuntamiento de Lena, de la mano de la Alcaldesa Gemma Álvarez; del responsable de Aqualia en Asturias, Daniel Mesa; y del responsable en Lena, Jordán Alonso. El escolar recibió una tarjeta regalo por valor de 30 euros para material deportivo, una mochila, una botella de agua reutilizable y un set de material escolar.

En la edición de este año, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para salvar el planeta junto a los Guardianes Sostenibles, acompañando en esta trepidante aventura para "proteger el agua, la biodiversidad, la riqueza natural y preservar la paz, con un plan: cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", explicaron los responsables de la organización.

Sostenibilidad

Más de 9.100 estudiantes de 3º y 4º de Primaria de los municipios donde Aqualia opera han tomado parte en la XXIII edición del Concurso Digital Educativo Infantil. "Este certamen ha ofrecido un total de 5.300 horas de formación digital en sostenibilidad, consolidándose como una iniciativa educativa de referencia que, desde su nacimiento en 2002, ya ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de una gestión eficiente del agua y el esfuerzo que implica disponer de agua potable con solo abrir el grifo", señalaron los organizadores.

Noticias relacionadas y más

El proyecto educativo, que este año ha cumplido su 23ª edición, "tiene el objetivo de lograr que la sociedad futura adquiera mayor sensibilidad y conciencia sobre cómo llega el agua a los hogares, por qué debemos consumirla de forma responsable y cómo es depurada y reutilizada para otros usos o devuelta al medio natural en las mejores condiciones". El certamen se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para dar a conocer las fases del ciclo del agua y educar en un uso y consumo más responsable de este recurso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  2. El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
  3. Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
  4. Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
  5. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
  6. Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado
  7. Cazado' un motorista a más de 100 km/h (en un tramo limitado a 30) en una ciudad de Asturias: se le investiga por un delito contra la seguridad vial
  8. Hablan los vecinos que viven en el 'epicentro' del hedor que sufre La Felguera desde hace año y medio: 'Es insoportable, no podemos ni abrir las ventanas

Noé cumple la misión de "salvar el planeta": un alumno lenense, finalista entre 9.000 escolares de un certamen nacional sobre la gestión sostenible de recursos

Noé cumple la misión de "salvar el planeta": un alumno lenense, finalista entre 9.000 escolares de un certamen nacional sobre la gestión sostenible de recursos

"El Ángel de Javi", la despedida de soltera de Telva y una "roscona" de más de mil euros: la (multitudinaria) fiesta de los Humanitarios en Aller

"El Ángel de Javi", la despedida de soltera de Telva y una "roscona" de más de mil euros: la (multitudinaria) fiesta de los Humanitarios en Aller

El brillo eterno de "Luna de Abajo": Langreo acoge este viernes un acto de reconocimiento al emblemático grupo poético

El brillo eterno de "Luna de Abajo": Langreo acoge este viernes un acto de reconocimiento al emblemático grupo poético

En busca del "pote perfecto": los 19 restaurantes de toda Asturias que competirán en Turón por el premio al mejor potaje de berzas

En busca del "pote perfecto": los 19 restaurantes de toda Asturias que competirán en Turón por el premio al mejor potaje de berzas

Las miniaturas pisan a fondo: Mieres acoge el tercer campeonato de España de radiocontrol (con 180 pilotos de seis países)

Las miniaturas pisan a fondo: Mieres acoge el tercer campeonato de España de radiocontrol (con 180 pilotos de seis países)

El macroconcierto de apoyo a Gaza resuena en Laviana: los comerciantes entregan a Médicos sin Fronteras el dinero recaudado

El macroconcierto de apoyo a Gaza resuena en Laviana: los comerciantes entregan a Médicos sin Fronteras el dinero recaudado

Los Nabos: un plato humilde que hizo una fiesta grande

Conflictos vecinales, humedades, fallos eléctricos y hasta excrementos humanos en las zonas comunes: las "indignas" condiciones de trabajo del Equipo de Orientación Educativa del Nalón

Conflictos vecinales, humedades, fallos eléctricos y hasta excrementos humanos en las zonas comunes: las "indignas" condiciones de trabajo del Equipo de Orientación Educativa del Nalón
Tracking Pixel Contents