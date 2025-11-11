Plan de derribos, asfaltados y mejoras de instalaciones deportivas: el plan de inversiones (de 1,5 millones) para Langreo

El equipo de Gobierno de IU, junto a sus socios presupuestarios, el PSOE, aprobarán en el Pleno del próximo jueves hasta tres modificaciones presupuestarias con el fin de completar o impulsar inversiones en el municipio, y de reducir la deuda: más de 4 millones y medio en total, de los que 1,5 millones son para inversión. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se trata de un acuerdo con el que la coalición y los socialistas quieren poner remedio a la situación sobrevenida de que el Gobierno central no aprobara el decreto para poder utilizar los remanentes municipales, algo que hubiera dejado proyectos pendientes como el arreglo de varias instalaciones deportivas o mejoras en la plaza de abastos.

En total son algo más de 1,5 millones los que han cambiado de destino presupuestario y que ahora se emplearán en inversiones reales. Por una parte, se incluyen 430.000 euros para el arreglo de los campos de fútbol de Tuilla y Lada. Además, hay otros 160.000 euros para el campo de fútbol de Riaño, que no es de titularidad municipal, y también otros 135.000 euros para completar las obras de las torretas de luz del campo de Ganzábal, un proyecto que requería de un impulso tras quedar los trabajos a medias. En materia deportiva, esta modificación de créditos suma también 50.000 euros para diversos arreglos en polideportivos y canchas del municipio, que se irán priorizando en función de las necesidades.

Infraestucturas

En lo referente a las infraestructuras, el gobierno local y el PSOE han pactado inversiones por valor de 200.000 euros para un plan de asfaltados en la zona urbana, y de una cantidad idéntica para asfaltados en la zona rural del municipio. También se han consignado 60.000 euros para una obra que se está realizando en La Felguera, entre las calles General Elorza, Bonifacio Carreño, Alfonso Argüelles y la Avenida Gijón. Así mismo, se incluyen 12.660 euros para el plan de derribos de ruinas por ejecución subsidiaria.

En ese millón y medio de euros para inversiones, los dos socios presupuestarios también han incluido mejoras en el patrimonio municipal. Así, se invertirán 9.610 euros para la cofinanciación de un nuevo parque en La Felguera y 45.000 euros para diversas actuaciones en la mejora de los servicios de la plaza de Abastos de La Felguera. Además, también se comprará una máquina de hielo para este mercado (15.000 euros). Del total del dinero, se incluyen 193.000 euros para un camión para el servicio de basuras.

Deuda y dietas

Dentro del acuerdo IU-PSOE aprobado en la Comisión de Hacienda, también se ha decidido utilizar parte del remanente de tesorería, que no requiere en este caso de un decreto estatal, para la amortización de los créditos del Ayuntamiento langreano. En concreto, se van a amortizar casi 3,3 millones de euros de los diferentes préstamos que afrontar la administración local.

Por último, en el capítulo destinado a las dietas de los concejales por asistencia a Plenos y Comisiones, el acuerdo incluye un incremento de 19.000 euros sobre la partida inicial. Esto es debido, según han explicado a este diario, a la escisión de varios ediles del PSOE, que dejaron al grupo para pasar a los no adscritos, lo que supone un gasto extra para las arcas municipales, al ser más ediles lo que asisten a las comisiones.