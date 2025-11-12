Ayuda nórdica contra el olor a "huevos podres": Hunosa inicia un estudio con una empresa finlandesa para aminorar el hedor de los vertidos de agua de esta antigua mina

La minería trajo empleo y riqueza durante décadas, pero el cierre de los pozos no solo ha tenido consecuencias en la economía y empleo de las Cuencas, sino que también a nivel medioambiental ha provocado algunos problemas. Como, por ejemplo, al que se enfrentan los vecinos de la Hueria de San Xuan por los olores a azufre que emanan de los vertidos naturales de agua del pozo Polio al río. Para tratar de minorarlos o solucionar ese hedor, Hunosa ya se ha puesto manos a la obra y ha contactado con una empresa finlandesa que iniciará unos estudios para tratar de reducir al máximo el olor que se desprende.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa, Gustavo Martínez Pañeda, desveló los planes de la hullera: "La empresa, recogiendo un poco el sentir y las demandas de los vecinos de la Hueria de San Xuan, va a empezar en próximos días unas pruebas de la mano de una empresa finlandesa". Unos ensayos, señaló que "son bastante novedosos, por lo que tampoco puedo explicar técnicamente en que consisten".

Instalaciones del Pozo Polio de Hunosa, con el río donde se vierte el agua, a la derecha. / A. Velasco

Pero tienen un objetivo claro, "mitigar o aminorar, incluso eliminar si se pudiera del todo, los olores a azufre que causan molestias a los vecinos, de los vertidos naturales del Pozo Polio al río, en el tramo que va desde esa explotación al pozo Tres Amigos". Martínez Pañeda explicó que los ensayos, en los que también se está intentando involucrar a la Universidad de Oviedo, "empezarán a lo largo de este mes y esperamos poder informar positivamente de que sí están dando resultados esas pruebas".

La problemática

Los vecinos explican que "hay un problema asociado al cierre de los pozos, que es que los vertidos del bombeo al río, por el proceso natural del agua, generan unos olores a azufre, como a huevos podres". "Antes el problema se generaba en el pozo Polio, pero ahora parece que incluso en Tres Amigos se está empezando a producir esos olores, que llegan a Vegadotos", indican los ciudadanos.

Hasta ahora se habían intentando varias soluciones, pero ninguna con éxito. "La verdad es que con estos nuevos estudios que se plantean estamos esperanzados de alguna manera, ya que esos hedores que se generan son muy molestos", señalan los vecinos.

Por otra parte, el directivo de Hunosa aprovechó su presencia el pasado sábado en el homenaje a los mineros de Tres Amigos para anunciar que empresa tiene previsto, junto con los antiguos trabajadores, plantear alguna actuación de restauración en la zona de esta emblemática explotación, la última en cerrar en la Hueria de San Xuan.