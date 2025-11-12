Campomanes enseña y aprende: el colegio de la localidad de Lena acoge un programa estatal con el agua como protagonista

El pequeño Jorge, alumno del primer ciclo de Primaria, colorea una sacavera. Junto a sus compañeros, están conociendo los animales que habitan en el río Huerna. Otros alumnos del centro representan un ciclo del agua gracias a la robótica, mientras que otros también trabajan sobre el tema en inglés. Son algunas de las actividades que los estudiantes del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Lena, ubicado en la localidad de Campomanes, realizan en torno al proyecto nacional "Cada Gota Cuenta". Una iniciativa que involucra a otros cuatro centros de todo el país, y por la que durante estos días, un grupo de docentes de varias regiones conocerán como se trabaja en Lena, además de la gastronomía y cultura locales.

Alejandro Collante, director del CRA de Lena, explica que el proyecto "Cada Gota Cuenta" consiste en interconectar el trabajo de varios centros escolares del país, en este caso en torno al agua: "Trabajamos cinco centros y ahora recibimos la visita de colegios de Gran Canaria, Alicante, Lugo y Cartagena". El docente fue más allá y explicó que la iniciativa tiene dos objetivos diferentes pero complementarios, que vienen reflejados en el propio título. "Por un lado, buscamos intentar concienciar un poco tanto al alumnado como a la sociedad de la importancia que tiene el uso responsable del agua, que es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad", señaló Collante, para agregar que "por el otro lado, cuando hablamos de Cada Gota Cuenta, también hablamos de la necesidad de atender a cada alumno, incluso a cada miembro de la comunidad educativa, en función a sus necesidades, a sus características, en definitiva, trabajar la inclusión".

Los docentes que visitan estos días el CRA de Lena. / A. Velasco

Trabajo conjunto

Ese trabajo en comunidad es algo que destacan desde Lena y también desde el resto de centros. Collante señaló que "es algo muy enriquecedor, porque al final lo que hacemos es aprendemos buenas prácticas de unos centros a otros y las llevamos para incorporarlas a nuestra manera de trabajar, haciéndola mucho más completa". Una opinión similar a la manifestada por Álvaro Duro, del colegio Pintor Sorolla de Elda: "Es un proyecto que para los docentes y los centros es muy positivo, porque la posibilidad de aportar a otros centros y captar ideas de otros colegios, te nutren y te permiten desarrollar tu labor con una visión mucho más amplia".

Alejandro Collante, Eva Ledo y Gemma Álvarez, durante la presentación del proyecto en la Casa de Cultura de Campomanes. / A. Velasco

Jeniffer Losada llegaba a Lena desde Gran Canaria y para ella la experiencia es también única. "Hemos querido seguir en esta línea de trabajo conjunto, que nos da otros puntos de vista muy positivos", explicó para agregar que "a veces nos sentimos solos en el día a día educativo y con estas experiencias también vemos como actúan en otras regiones; nos aporta un crecimiento para ambas partes", agregaba la profesora canaria.

Vocación

Eva Ledo, consejera de Educación, quiso estar presente en esta primera jornada de las tres que los docentes compartirán en Asturias. "Proyectos como 'Cada gota cuenta', son muy importantes para nuestro alumnado, ya que acercan otras comunidades a Asturias, acercan buenas prácticas y cada uno de los centros destaca por una faceta diferente". Ledo señaló que este intercambio de experiencias, "no solo supone adquirir conocimientos de otros lugares, sino que al mismo tiempo nosotros divulgamos, además de nuestra cultura, también nuestras buenas prácticas de los centros educativos de Asturias".

Ledo y Álvarez visitan una de las clases del CRA de Lena. / A. Velasco

La responsable regional quiso poner en valor "la vocación de los docentes, que va mucho más allá de las aulas y mucho más allá del tiempo marcado para la actividad electiva". "Al final estamos hablando de un desarrollo integral de nuestro alumnado y de involucrar también en ese desarrollo a otras comunidades", finzalizó Ledo.