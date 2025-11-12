Una carretera para captar turistas, prevenir incendios y fijar población: Cenera (Mieres) reclama un enlace con el Angliru

Los habitantes de Cuna y Cenera llevan años viendo alejarse la construcción de la carretera proyectada para enlazar con el concejo de Riosa. La asociación de vecinos no se resigna a abandonar esta aspiración y está decidida a insuflar nueva fuerza a la reivindicación. Reclaman al Principado de Asturias que retome el proyecto de conexión vial entre el valle y Riosa.

La petición se sustenta en dos grandes pilares: el turístico y el del sostenimiento del medio rural frente a los riesgos ambientales derivados del abandono de los montes.

La carretera de conexión con Riosa es percibida por los agentes locales y las pequeñas empresas rurales como una necesidad urgente de vertebración territorial.

Un proyecto que se frustró hace casi tres décadas

Para entender el alcance del anhelo vecinal, hay que recordar que esta vía estuvo hace casi tres décadas a un paso de convertirse en realidad. Dificultades geológicas relacionadas con la inestabilidad del terreno obligaron en la primavera de 1997 a suspender las labores del proyecto primitivo , dejando como testigo una caja de carretera a medio abrir.

Los trabajos contaron entonces con una inversión de 35 millones de pesetas (unos 210.000 euros actuales) y permitieron abrir cuatro kilómetros de pista entre las inmediaciones de Villar de Gallegos y el límite del puerto de La Segá. En el momento de la interrupción de las obras se contabilizaban en el trazado abierto diez argayos de grandes dimensiones y varios desprendimientos de menor tamaño.

Turismo: unir para potenciar

Uno de los argumentos más defendidos por la asociación vecinal es el de la oportunidad turística. Según sus cálculos y los testimonios de empresarios rurales, enlazar Cenera y Riosa facilitaría el tránsito de visitantes —en especial, quienes se acercan al puerto ciclista del Angliru—, creando un circuito turístico más fluido.

El Angliru es un polo de atracción potente, que convoca cicloturistas de toda España. Pero muchos de esos viajeros llegan, hacen el puerto y regresan sin conocer otras zonas del entorno.

Con una carretera nueva, se podría “alargar la estancia” de los visitantes mediante rutas combinadas, fomentar alojamientos rurales y reactivar el comercio local, señalan los agentes turísticos. “Si hoy un visitante quiere recorrer los pueblos del valle, las zonas altas o los miradores, debe cruzar por rutas sinuosas, en muchas ocasiones con amplios desvíos. La obra prometida convertiría lo que ahora es un rodeo o una incomodidad en una vía natural entre territorios contiguos”, destacan los vecinos de Cenera.

Medio rural vulnerable: riesgo de incendios y despoblación

El segundo eje de su argumentación apela a la supervivencia del medio rural y a la mitigación del riesgo ambiental. La zona alta del valle de Cenera es, como muchas montañas del interior asturiano, vulnerable a incendios forestales, especialmente en épocas secas.

Este mismo verano, en el Principado de Asturias, se han registrado incendios que arrasaron miles de hectáreas. Ese dato es usado por los vecinos como aviso:“Esto que sucede en los concejos vecinos puede suceder aquí también; no estamos exentos de la catástrofe”, apunta Pepe Álvarez, presidente de la Junta Vecinal de Cenera. “Cuando el fuego se propaga por las cotas altas, las brigadas de extinción se encuentran muchas veces con dificultades de acceso”, explica. Los vecinos insisten en que una carretera serviría como corredor de emergencia, un canal “para que los recursos lleguen más rápido, para evacuar ganado o personas si fuese necesario y para abrir líneas cortafuegos con mayor rapidez”.

Pero no solo se trata de atender emergencias. Es también una cuestión de fijar población. “La zona rural está abandonada y luego los políticos se preguntan el motivo”, señala Álvarez. “Si las comunicaciones mejoran, puede haber incentivos para que los jóvenes se queden, para abrir microproyectos, para mantener servicios básicos. La carretera no solo salvaría minutos de viaje, sino quizás a algunas aldeas de desaparecer”.

En el valle también existe malestar por los continuos problemas de cobertura móvil, que los vecinos consideran otro ejemplo del abandono del medio rural.

Obstáculos reales, pero un proyecto viable

Los vecinos reconocen que retomar el proyecto de la carretera con Riosa entraña dificultades, pero lo ven viable y necesario. El trazado topográfico es complejo: montaña, pendientes, barrancos y zonas boscosas. Esa complejidad eleva los costes y exige nuevos estudios detallados, lo que ha disuadido al Principado a la hora de retomar la actuación.

Los proyectos técnicos han sido anunciados y luego aparcados en varias ocasiones. La falta de partidas presupuestarias estables, los cambios de gobierno y las prioridades políticas variables han hecho que la carretera quede sistemáticamente relegada.

Aun así, en Cenera insisten:“No pedimos imposibles, pedimos voluntad. Esta carretera no es un lujo: es una inversión en vida para el valle.”