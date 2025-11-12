Un drama con tintes de cine negro y denuncia social: un cortometraje francés se alza con el festival de San Martín

La cinta francesa “Sofiane” del director Fabien Ara, es la gran triunfadora en la IX edición de Festival Internacional de Cortos de San Martín del Rey Aurelio, Cinesan, al conseguir el premio a mejor cortometraje de la sección oficial y a la mejor interpretación. El jurado compuesto por la profesora universitaria Emma González, el productor Jaime Gona y el director Fran Longoria, ha fallado los premios de la presente edición del Cinesan y han aupado a "Sofiane". Es la primera vez en las nueve ediciones del Festival que una obra extranjera se alza con estos premios.

La película galardonada está inspirada en un hecho real. Es un drama con tintes de cine negro y denuncia social que cuenta cómo una familia sufre una tragedia y narra las posteriores dificultades a las que se enfrenta para aclarar las circunstancias que tuvieron lugar y que desembocaron en el funesto suceso. En una narración intensa, la trama no deja respiro al espectador mientras se van sucediendo los hechos. La película tiene como principales virtudes un guion magnífico y la utilización de primeros planos para transmitir la tensión a la que se enfrentan los personajes de la familia que sufre la desdicha.

Pero si algo destaca en “Sofiane” es la actuación de Marie Pierre Nouveau, que consiguió el premio a Mejor Interpretación, dando vida a una madre de familia indignada y sufriente, transmitiendo una empatía absoluta al espectador a través de la gestualidad y la vehemente forma de expresarse verbalmente. “Sofiane”, además del galardón en Cinesan, tiene un exitoso recorrido en multitud de festivales donde ha conseguido numerosos primeros premios en los apartados de mejor dirección, mejor corto, y sobre todo de mejor interpretación para Marie Pierre Nouveau, una actriz de amplia y exitosa trayectoria en Francia actuando en películas y series de televisión.

En cuanto al premio al Mejor Cortometraje Asturiano, el galardón ha sido para el corto realizado por el gijonés Imanol Ruiz de Lara titulado “Chicken Jazz”, protagonizado por Susana Aibatua y Tomar Navas, donde se cuenta la historia de Teo, que todas las mañanas se disfraza de pollo y, sin mucho entusiasmo, se queda parado frente a su pollería asador para atraer clientes. Desde que heredó la tienda, la vida de Teo se ha visto marcada por la monotonía de un negocio que desprecia y un lugar que descuida. Un día recibe la visita inesperada de Andrea, su ex, a quien no ha visto en diez años. Andrea le entrega su vieja trompeta, dejando a Teo desconcertado.

Trayectoria

Imanol Ruiz de Lara proviene de una familia de artistas, donde descubrió su pasión por la narración y el poder de la imagen como medio de expresión artística. Tras años trabajando en televisión y cine como montador, decidió aventurarse en el mundo de la publicidad y los fashion films, donde ha obtenido numerosos premios. Su corto “17 minutos con Nora” fue seleccionado para más de 100 festivales y recibió y 40 premios.

El sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas será la gala de clausura del festival, con un espectáculo de teatro de inmersión a cargo de "Con Alevosía Teatro", la entrada es gratuita y se puede reservar en la página web del Ayuntamiento de San Martín del rey Aurelio www.smra.org