Los embalses del "grifo" de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: "En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados"

El grifo de Asturias se seca. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones hacen que el complejo de embalses Tanes-Rioseco, en los concejos de Caso y Sobrescobio, del que bebe toda la zona central de Asturias, esté en mínimos históricos. Hace décadas que el pantano de Tanes no presentaba una imagen tan desoladora como estos días. Empiezan a verse algunas edificaciones que llevan años bajo el agua y los vecinos auguran que en pocos días emergerá el puente de la antigua carretera que no se ve desde hace 25 años.

En cifras. El conjunto Tanes-Rioseco está esta semana a la mitad, justo al 50 por ciento, de su capacidad, con 19 hectómetros cúbicos de agua de un total de 38 (34 de Tanes y 4 de Rioseco). La misma semana del año pasado había embalsados 29 hectómetros cúbicos, un 76,3 por ciento de la capacidad del conjunto. La media de los diez últimos años para esta semana de noviembre es de 25 hectómetros cúbicos, un 65,7 por ciento del total.

El pantano de Tanes está esta semana al 44,12 de su capacidad, cuando en 2024 por estas fechas estaba a un 76,47 por ciento y la media de los últimos diez años para esta misma semana es de un 69,71 por ciento. Entre Tanes y Rioseco, ya que los dos están interconectados, se ha perdido en la última semana un hectómetro cúbico de agua, mil millones de litros, cien piscinas olímpicas.

Embalse de Tanes a menos de la mitad de su capacidad / D. O.

La causa está clara. Una visita a Tanes deja ver estos días las costuras del cambio climático. “A mediados de noviembre tendríamos que estar hablando de kilos de sal y máquinas quitanieve pero estamos a 22 grados”, resumía este miércoles al alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández. El regidor casín celebra las decisiones que han tomado algunos ayuntamientos de la zona central de Asturias, como Oviedo, donde se han aplicado ciertas restricciones en el uso del agua, “pero hay muchos ayuntamientos que no están haciendo nada y todos deberíamos ser un poco más responsables”.

En Caso por el momento no tienen problemas de abastecimiento, pero Fernández reconoce que “estamos al límite”. Se da la circunstancia de que tanto Caso como Sobrescobio abastecen de agua a gran parte de los asturianos pero no a los vecinos de sus concejos. En los dos municipios del parque natural de Redes el agua de consumo procede de manantiales que tampoco viven su mejor momento.

En Campiellos (Sobrescobio) han tenido que llevar agua en cubas para abastecer a los vecinos en los últimos días. Una fuga de agua en una casa, que ya ha sido localizada, afectó a toda la red del pueblo. La entrada de agua desde los manantiales a la red de abastecimiento ha descendido tanto que cualquier avería, cualquier fuga, causa un gran problema. El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, vive en Campiellos y asegura que el manantial que abastece a la red de agua “tiene cuatro veces menos caudal que hace unos años”. Miguel Ángel Fernández visitó esta semana la vega de Brañagallones, “y el manantial del bebedero echa un hilín de agua que se lo lleva el aire”.

El pantalan deportivo del pantano de Tanes, completamente fuera del agua / D. O.

Otra consecuencia de la sequía y la falta de agua es la imposibilidad de desarrollar el uso lúdico del embalse de Tanes, tan esperado por los vecinos y tan luchado por el Ayuntamiento. En las últimas semanas se han tenido que suspender actividades previstas para potenciar ese uso lúdico y deportivo del embalse. “De eso hace tiempo que nos olvidamos”, lamenta el alcalde de Caso, que ratifica que “la sequía es monumental”.

En el Alto Nalón esperan la lluvia, la nieve y quieren volver a ver llenos sus embalses. “El agua es un bien que hay que repartir con todo el mundo pero tenemos que empezar a tomarnos las cosas en serio”, alerta Miguel Ángel Fernández. Lo hace como alcalde de Caso, pero también como vecino de Tanes que a diario ve como baja el agua del embalse, que por cierto, apunta, “podría aprovecharse que está tan bajo para limpiarlo”.