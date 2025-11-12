La formación "entreQuatre" compartirá escenario con la Orquesta Langreana de Plectro: "Será un ejercicio musical inédito"
El concierto está organizado en el marco de los XX Encuentros Musicales de Pulso y Púa
La Orquesta Langreana de Plectro (Olan’p) celebra este sábado sus Encuentros Musicales de Pulso y Púa, que cumple veinte ediciones. Será a partir de las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de Langreo, en un concierto en el que la formación anfitriona estará acompañada por "entreQuatre".
"En esta edición, para conmemorar 80 años de la orquesta desde su fundación en 1945 como Rondalla Felguerina, y los 20 años de los Encuentros, vamos a contar en el escenario con uno de los cuartetos de guitarra más importantes, si no el que más, del mundo. Y, por raro que parezca, es asturiano", señalaron los organizadores que destacaron que "entreQuatre" es grupo camerístico que "ha llevado su música a 57 países donde son ampliamente reconocidos".
"La oportunidad de ver y escuchar a estos músicos, junto con la Olan’p", prosiguió la organización, "será única. Por primera vez un cuarteto de guitarras tocará con una orquesta de plectro en un ejercicio musical inédito. Por tanto, esta edición de los Encuentros Musicales de Pulso y Púa supondrá un nuevo salto cualitativo en la muy larga historia de la Olan’p".
Cita consolidada
Los encuentros, destacaron, "son una actividad consolidada en Langreo y con indudable proyección nacional, donde la orquesta invitada acude, además de Asturias, desde diferentes comunidades: Castilla León; Galicia; Cantabria; Navarra; Cataluña; La Rioja; Andalucía, Madrid…".
