La Ley de Bienestar Animal quintuplica los costes de funcionamiento del albergue canino de Langreo (y la causa está relacionada con los gatos)

El programa CER (captura, esterilización y retorno) para el "control ético" de las colonias felinas, al que están obligados los Ayuntamientos desde la entrada en vigor en septiembre de 2023 de la nueva Ley de Bienestar Animal, ha multiplicado por cinco el coste del albergue de animales de Langreo. Si hace cinco años se adjudicó el servicio por 159.840 euros, el consistorio acaba de sacarlo de nuevo a licitación con un presupuesto de 850.776 euros. En ambos casos el contrato es por dos años.

El concejal de Servicios Operativos y Protección Animal de Langreo, Pablo Álvarez, explica que ese incremento desmedido se debe a la nueva normativa. "El control ético y el tratamiento de las colonias felinas es una obligación que nos viene impuesta a las administraciones locales y eso ha propiciado el aumento de los gastos". Álvarez recordó también que el Ayuntamiento de Langreo "es el único" de todo el valle del Nalón que cumple la normativa.

A esa nueva obligación se suma un problema que el Consistorio viene observando en los últimos meses, la aparición de animales abandonados justo en la frontera del municipio con otros concejos como San Martín del Rey Aurelio, Bimenes o Siero. "Son concejos que no tienen servicio de recogida de animales y curiosamente aparecen abandonados dentro del término municipal de Langreo pero en el límite con otros municipios", explica el edil. El Consistorio está obligado a hacerse cargo de esos animales porque están en Langreo pese a tener casi la absoluta certeza de que proceden de otros concejos.

El albergue municipal de Langreo es el único de la comarca del Nalón y Álvarez ya ha propuesto convertirlo en un servicio mancomunado que opere en Langreo pero también en San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso. Por el momento no ha obtenido respuesta del resto de ayuntamientos integrados en la Mancomunidad del Valle del Nalón.

Obligaciones

"Ahora los ayuntamientos tenemos muchas más obligaciones respecto a los animales", insiste Pablo Álvarez, que reconoce que el incremento del coste del servicio es "muy importante". Es casi un millón de euros en dos años para un consistorio que tiene un presupuesto de 34,5 millones de euros.

El contrato que el Ayuntamiento de Langreo sacó la licitación este lunes 10 de noviembre incluye esas nuevas obligaciones, "la recogida y albergue de animales de compañía errantes o abandonados; la gestión y mantenimiento de las instalaciones municipales destinadas a este fin; la ejecución del programa CER para el control ético de las colonias felinas; y la prestación de tratamientos menores a los gatos pertenecientes a dichas colonias", que han disparado notablemente el coste, una inversión con la que el Consistorio langreano busca "garantizar la adecuada atención y bienestar de los animales de compañía sin dueño o abandonados en el municipio". La empresa adjudicataria será también responsable del correcto funcionamiento de las instalaciones destinadas al cuidado de estos animales, es decir, el albergue municipal situado en Pajomal.

El plazo para la presentación de ofertas a la gestión de este servicio finaliza el 8 de diciembre de 2025.