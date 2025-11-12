Era militar, viajó a la Antártida y se dejó la vida hace treinta años en el Karakorum cuando descendía un "ocho mil": Langreo rendirá homenaje a este destacado montañero

El langreano Manuel Álvarez Díaz, militar y escalador, perdió la vida en la montaña hace casi treinta años, pero su recuerdo será eterno. La plaza ubicada frente al nuevo Palacio de Justicia, en Sama, llevará para siempre, desde este sábado, el nombre de este teniente del Ejército e instructor de la escuela militar de alta montaña y operaciones especiales (Emmoe) de Jaca, que se dejó la vida en julio de 1996 en la cordillera pakistaní del Karakorum, tras sufrir una caída cuando descendía un "ochomil", el Gasherbrum I. Herido en la espalda, falleció tras pasar seis días aislado en el campo III junto un compañero de cordada, a más de 7.000 metros y con unas complejas condiciones meteorológicas que complicaron el rescate. Formaba parte de una expedición organizada a través del programa «Al filo de lo imposible», de TVE.

Coincidiendo con el descubrimiento de la placa, un grupo de amigos y familiares de Álvarez, que también promovieron que se le concedieran el nombre de la plaza (aprobada por el Pleno municipal en septiembre de 2023), ha organizado un homenaje, que comenzará este sábado a las 12.00 horas. "El apoyo de la Corporación municipal y de su alcalde, Roberto García, hacia esta iniciativa es total, lo que es de agradecer sumamente", señalaron los organizadores.

Las instalaciones del nuevo palacio de justicia de Langreo. / M. Á. G.

Nacido en 1958, Álvarez sirvió en el regimiento "Príncipe", en Asturias, antes de ser destinado al regimiento "Galicia", en Jaca. Realizó más de 80 escaladas de alta montaña y 50 ascensiones invernales. También participó en expediciones al Karakorum y al continente antártico. En 2003, le fue concedido a título póstumo el premio "Delfos" de la Asociación de Amigos del Deporte. Además, entre 2000 y 2016 se celebró en su memoria el "Memorial de montaña Manuel Álvarez Díaz".

El acto de homenaje estará presidido por el alcalde de Langreo; la madre del escalador, Santa Díaz García; y su viuda, Carmen Rosique Hernández. Está prevista también la asistencia de la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez; el coronel del Regimiento Príncipe nº 3, Jesús Manuel Martínez Victoria; el delegado de Defensa del Gobierno, Jesús Moreno del Valle; y el coronel jefe de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, Carlos Núñez-Romero Andreu. También estará el coronel David Cuesta Vallina, vecino de Sama y gran amigo de Manuel Álvarez.

Además, la Organización Juvenil española, la OJE, de la que Álvarez fue miembro muy activo a finales de los años 70, estará presente con la participación de su presidente nacional, Roberto Cuadrado del Hierro, y de los integrantes del Hogar de la OJE de Colloto. También asistirá la presidenta de la Federación Asturiana de Montañismo, Tensi Carmona Miyares.

Acto

El homenaje comenzará con un acto cívico a las 12.00 en el cine Felgueroso. A continuación, los asistentes se trasladarán a los nuevos juzgados de Langreo, donde se inaugurará la plaza Manuel Álvarez Díaz. Intervendrán en el acto la banda del Regimiento Príncipe nº 3 y la escuadra de gastadores.

Al acto asistirán compañeros del fallecido "llegados desde Jaca, Madrid e incluso lugares tan alejados como Sevilla, Castellón o Almería", destacaron los organizadores, que añadieron que "esta convocatoria refleja el honor de haber servido con Manuel y la lealtad hacia su persona. Los asistentes al homenaje lo hacen desde el respeto por la figura del malogrado montañero samense".