Con ocho basta: Langreo acoge este viernes su XIV Encuentro de Ochotes y Cuartetos "Valle del Nalón"
Será a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial San Pedro de La Felguera
La iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera acogerá este viernes, 14 de noviembre, a las 20.00 horas, el XIV Encuentro de Ochotes y Cuartetos "Valle del Nalón", una "cita donde la música se entrelaza con la historia y el alma coral vuelve a resonar entre las piedras centenarias del templo", señalaron los organizadores.
El cartel de esta edición reúne a tres agrupaciones: el Ochote Txipli Txapla, de Bilbao; el Ochote Cantos del Fontán, de Oviedo; y el Ochote Langreano, anfitrión del encuentro y alma de esta iniciativa que ya forma parte del calendario cultural del municipio.
El concejal delegado de Servicios Operativos, Pablo Álvarez, destacó que la celebración de este evento contribuye a "dinamizar la vida del concejo con música y tradición, y refuerza el compromiso del Consistorio con la cultura local". Por su parte, Patricia Miriam Martínez, directora del Ochote Langreano, resaltó el recorrido del grupo, que el próximo año cumplirá cuatro décadas de existencia. "Mantener viva una formación de estas características no es tarea fácil, especialmente cuando se trata de un tipo de agrupación coral poco común en Asturias".
Catorce ediciones
El Encuentro de Ochotes y Cuartetos "Valle del Nalón", que alcanza catorce ediciones, se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del canto coral masculino. Más allá de la música, "encierra el valor de la constancia, el esfuerzo y la pasión de quienes, con su voz, mantienen viva una parte de la identidad cultural asturiana". Según los responsables del Ochote Langreano, "en las minorías y en el trabajo constante se encuentra la verdadera fuerza de la tradición y el amor por lo que se hace".
