El Principado asegura que no habrá pérdida de empleo en la subcontrata encargada del mantenimiento de la central de La Pereda, en Mieres

La polémica generada en torno al contrato de mantenimiento de la central térmica de La Pereda (ahora sin actividad por las obras para convertirse en una planta de biomasa) podría saldarse sin la pérdida de los 31 operarios que venían desarrollaron esta labor. Al menos es lo que puso este miércoles sobre la mesa el Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. El responsable regional, en respuesta a una pregunta del líder de Foro, Adrián Pumares, aseguró que las noticias que maneja el Principado apuntan a que "a la adjudicación del nuevo contrato la carga de trabajo sea menor, que sea necesaria la regulación de empleo de al menos la mitad de la plantilla, pero ya están negociando con la representación social, para que ese posible excedente número de trabajadores puedan ser absorbidos por Elecnor (la empresa matriz que prestaba el servicio de mantenimiento)".

Pumares preguntó al Consejero sobre las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar el empleo en La Pereda. En una primera respuesta, Sánchez se limitó a decir que "las actuaciones son las propias en este tipo de situaciones: en primer lugar, informarse de cuáles son las posibles soluciones para el mantenimiento de los empleos y, en todo caso, ofrecer los instrumentos que disponemos para la mediación de conflictos, principalmente a través del SASEC".

En la réplica, el portavoz de Foro cargó contra el actual presidente de Hunosa, y exconsejero de Industria, Enrique Fernández, del que dijo "no parece que esté demostrando demasiada empatía por 31 trabajadores que llevan más de 30 años desarrollando precisamente la labor de mantenimiento en la central térmica de La Pereda y se produce la extinción de sus puestos de trabajo". Adrián Pumares insistió en su cuestión a Sánchez, matizando que la pregunta iba "dentro del ámbito de las competencias del Gobierno". y quiso saber "cómo ha mediado y qué exigencias, si es que ha hecho alguna reclamación, ha realizado tanto a Hunosa como a la SEPI para cumplir con el mantenimiento del empleo".

Prórroga

Borja Sánchez volvió a tomar la palabra, para aclarar primero que "lo más importante es el mantenimiento del empleo. A partir de ahí, detalló la información de la que dispone el Gobierno regional: "Lo que se nos traslada es que en La Pereda se viene efectuando ese mantenimiento de la planta por la empresa Elecnor y que tiene efectivamente esa plantilla de 31 trabajadores". "Actualmente el servicio de mantenimiento se encuentra en licitación por parte de Hunosa, para lo cual y hasta la adjudicación definitiva del contrato han efectuado un contrato de emergencia por duración de dos meses al que se le va a añadir uno de prórroga, por tanto, tres meses". Un contrato que se ha realizado con la propia empresa matriz y en el que, según apuntó el Consejero "durante la prórroga del mismo, pues se entiende que se mantiene el número de trabajadores".

Por último, el titular de Industria apuntó a las previsiones que desde Hunosa les han trasladado. "Lo que se nos dice es que a la adjudicación del nuevo contrato la carga de trabajo sea menor, que sea necesaria la regulación de empleo de al menos la mitad de la plantilla", señaló Sánchez. Agregó, eso sí, que la situación está en vías de solución en cuanto al mantenimiento de todo el empleo: "Ya están negociando con la representación social, pues ese posible excedente número de trabajadores puedan ser absorbidos por Elecnor". "De modo que el objetivo último es el mantenimiento de todos los contratos, bien sea en la central de la Pereda o bien en los grupos Elecnor", finalizó el consejero.

La compañía estatal Hunosa, por su parte, ha venido insistiendo en que el proyecto de transformación de La Pereda, con una inversión de 55 millones de euros, permitirá mantener 50 empleos directos en la propia planta y generar al menos 200 puestos adicionales en el sector forestal vinculado.