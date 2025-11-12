De Santander a Santiago a pie: peregrinos de Morcín recogen su Compostelana tras recorrer 576 kilómetros en 29 etapas
Los integrantes de la asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes señalaron que "ha sido muy especial"
Cincuenta integrantes de la asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes cumplieron el domingo su sueño de recoger la Compostelana en la Plaza del Obradoiro, tras recorrer a pie durante 29 etapas los 576 kilómetros que separan las catedrales de Santander y de Santiago de Compostela.
La aventura comenzó el 11 de febrero de 2024 en la capital de Cantabria y finalizó el pasado domingo en la capital de Galicia, haciendo las etapas en los días en que podían reunirse. "Durante el trayecto se vivieron momentos muy especiales en los que compartimos muchas ilusiones, muchas conversaciones y muchas alegrías", manifestó Raquel Pereira, presidenta del colectivo.
Precedente
Todas las etapas se recorrieron en domingo, primero, por la costa cántabra y asturiana hasta entrar en Galicia por Ribadeo.
La asociación ya recorrió en 2023 el Camino de San Salvador entre las catedrales de León y de Oviedo. De momento, su próximo reto será descansar unos días hasta definir su nuevo desafío para 2026.
