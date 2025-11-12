Sin tren entre El Entrego y Oviedo: la caída de árboles sobre la vía (por por la borrasca "Claudia") obliga a suspender el servicio
El incidente se produjo sobre las 13.00 horas de este miércoles
Renfe ha tenido que suspender el servicio de la línea C2 de cercanías entre El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, y Oviedo a causa del temporal de viento sur que sufre la región. Las fuertes rachas han derribado varios árboles sobre la vía en el término municipal de Langreo, entre las estaciones de La Felguera y Peñarrubia, lo que ha obligado al operador ferroviario a suspender la línea y a ofrecer a los viajeros servicios alternativo, entre Tudela Veguín (Oviedo) y El Entrego, según confirmó Renfe.
Renfe confirmó "la caída de varios árboles sobre la vía y la catenaria alrededor de las 13.00 horas", lo que obligó a suspender el servicio y hacer el trayecto por carretera.
Ahora será ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, quien se encargue de limpiar la vía para que los trenes puedan volver a circular.
En la estación de La Felguera se ofrecieron las mismas explicaciones y se informó a los viajeros que se establecería un servicio de transporte alternativo por carretera.
Charo González llevaba un rato en La Felguera esperando el tren hacia Tudela Veguín. En la estación buscaba una forma de llegar a casa ya que no hay autobús regular entre La Felguera y la localidad ovetense.
Un grupo de estudiantes del Cislan también esperaban en La Felguera para volver a casa después de salir de clase. Sofía Sueiro y Olga Álvarez salieron de clase y su intención era coger el tren de las 14.57 horas. No pudieron hacerlo así que tenían previsto viajar en autobús.
Esta no fue la única incidencia a causa del viento en el concejo de Langreo. Fuentes municipales confirmaron la caída de ramas, el cable de una farola suelto en Riaño y algunas calles y carreteras cortadas en la zona rural.
