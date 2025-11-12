Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia

San Martín es el día más esperado por los alleranos: una fiesta de tradición, comunión y alegría. Pero para uno de los asistentes que estuvieron este pasado martes en Moreda, la edición de 2025 será inolvidable. Y es que fue rescatado por la Guardia Civil de madrugada, después de que caerse a un zarzal y golpearse la cabeza con una piedra. Al final, todo quedó en un susto, pero la situación provocó la alarma durante las tres horas que tardó en aparecer.

Según informaron fuentes de la Benemérita, a las 23.30 horas recibieron el aviso de la desaparición de una persona en la localidad de Moreda. "La alerta, fue dada por un amigo del desaparecido, quien comunicó que se encontraban juntos en la plaza la Moreda con motivo de las fiestas de San Martín y que en algún momento, se extravió del grupo, buscándolo por toda la localidad y llamándolo por teléfono, haciendo este caso omiso hasta que responde el teléfono por fin diciendo que se encuentra en un descampado sin añadir más datos", señala la Guardia Civil.

Gritos

Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, para tratar de dar con esta persona, en el que participaron vecinos y agentes del instituto armado. Tras tres horas de búsqueda por la zona, los componentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, fueron avisados hacia las 02.20 horas de que se escuchaban unos gritos solicitando auxilio en las inmediaciones de Nuevo Oyanco. Se trata de una zona cercana al río, que transcurre por la localidad. En ese momento, intensificaron la búsqueda por ese sector.

Tras abrirse paso sobre la vegetación, los agentes lograron llegar al lugar donde finalmente se encontraba atrapado el desaparecido. Estaba, explica la Guardia Civil, "completamente rodeado de zarzas y vegetación que le impedían moverse en algún sentido". Además, tenía "sangre por todo el rostro y cráneo y estaba temblando, y se hallaba al borde de la hipotermia". El propio herido manifestó a los agentes que "había quedado atrapado entre las zarzas sin poder moverse al haber sufrido una caída y un posterior fuerte golpe en la cabeza tras impactar contra una piedra".

Dada la dificultad de acceso, se requirió la presencia del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Mieres. Finalmente, los agentes logran evacuarlo del lugar y trasladarlo al apeadero de Nuevo Oyanco, donde servicios médicos se hicieron cargo del reconocimiento y atención de esta persona.