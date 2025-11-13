El ascensor urbano de Moreda comienza a tomar altura: en marcha las obras para unir con un elevador las dos principales calles de la localidad
El Ayuntamiento invierte casi un cuarto de millón en mejorar la accesibilidad entre las dos principales calles de la localidad
Con la llegada de las primeras máquinas arrancaba la obra para dar una nueva vida al solar que ocupaba el antiguo chalé de La Cadena, en Moreda. Una emblemática construcción que debido al abandono tuvo que ser derruida hace casi una década. Ahora, la parcela que ocupaba albergará un proyecto singular que a buen seguro se convertirá en un elemento icónico de la localidad allerana: un ascensor urbano para mejorar la accesibilidad entre las dos principales calles: la Avenida Constitución y la calle de la Estación.
"La construcción de un elevador fue la mejor solución planteada para mejorar la accesibilidad en la zona, que hasta hora era de una escalera que dificultaba que personas con problemas de movilidad pudieran desplazarse con comodidad entre una y otra calle", explicaba el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, sobre la elección del proyecto para el solar, que se ubica justo frente de la estación de Feve. El proyecto se adjudicó a la empresa "Terra Ingenieros" por un prespuesto de 224.235 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de cinco meses. Si se cumplen las previsiones, en el primer semestre del año 2026, Moreda tendrá ya su ascensor urbano disponible.
Plaza
El proyecto es ambicioso porque no solamente servirá como método para salvar barreras arquitectónicas, sino que también busca crear espacios públicos y de encuentro. El elevador tendrá tres paradas, en la zona baja (calle de la Estación) y alta (Avenida Constitución), pero también una en una zona intermedia de nueva creación. "El proyecto plantea construir una plaza para aprovechar el espacio", explicaba el alcalde. Así, en este sector del trayecto, se prevé la instalación de bancos y de algún juego infantil, de forma que se pueda utilizar como una zona de reunión para los vecinos.
El ascensor fue la elección preferida tanto por costes como por comodidad, a pesar de que se plantearon otras opciones, como las escaleras mecánicas o rampas similares a las de los aeropuertos. Sin embargo, no será la única forma de acceder entre las dos calles principales de Moreda, ya que podrá realizarse por unas escaleras convencionales que se instalarán de forma paralela al elevador para salvar los seis metros de desnivel entre ambas vías.
"Entendemos que este proyecto encajaba perfectamente con la idea de ciudad de que tenemos y con nuestra apuesta por una mejora de los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos", indicaba Juan Carlos Iglesias. "Era una zona que, tras la demolición del chalé de La Cadena, necesitaba una inversión, y adquirimos el compromiso de buscar una solución, que ahora cumplimos con la instalación del ascensor y la creación del parque", finalizó.
