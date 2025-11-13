El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su segunda semifinal con estos catorce intérpretes

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" celebra este sçabado, a partir de las 19.00 horas, su segunda semifinal. Se subirán a las tablas del cine Felgueroso, en la categoría de aficionados, Raquel Gerrez (Tolivia), Ainhoa Fernández Rodríguez (Blimea) y Ángel Mirantes Viejo (Oviedo). En categoría absoluta competirán Javier Toral Fernández (Los Pontones, Mieres), Fernando García Nuño (Balbona), César González Fernández (Somiedo), Daniel Pérez García (Infiesto), Abel Noriega Galguera (Llanes), Manuel Roza Llera (Colunga) y Manuel López Corujo (Cangas de Narcea). También concursarán en esa misma categoría Raúl Díaz García (El Entrego), Esteban Verdeja Martínez (Cantabria), Lorena Corripio López (Colunga) y Sergio Menéndez Fernández (Gijón).

Jurado

El gaitero oficial será Valentín Fuente Álvarez y el jurado estará formado por Avelino Fernández Corte y Mari Celi Fernández. La presentación del evento correrá a cargo de José Manuel González Granda. El certamen se celebra en el Cine Felgueroso de Sama desde el pasado 4 octubre hasta el 20 de diciembre, con sesiones todos los sábados a las 19.00 horas, a excepción de los festivos. La entrada, como en ediciones anteriores, es libre hasta que se complete el aforo. Diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas.