Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su segunda semifinal con estos catorce intérpretes

La gala será en el cine Felgueroso, este sábado, a las 19.00 horas

Lorena Corripio, en una edición anterior del certamen.

Lorena Corripio, en una edición anterior del certamen.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" celebra este sçabado, a partir de las 19.00 horas, su segunda semifinal. Se subirán a las tablas del cine Felgueroso, en la categoría de aficionados, Raquel Gerrez (Tolivia), Ainhoa Fernández Rodríguez (Blimea) y Ángel Mirantes Viejo (Oviedo). En categoría absoluta competirán Javier Toral Fernández (Los Pontones, Mieres), Fernando García Nuño (Balbona), César González Fernández (Somiedo), Daniel Pérez García (Infiesto), Abel Noriega Galguera (Llanes), Manuel Roza Llera (Colunga) y Manuel López Corujo (Cangas de Narcea). También concursarán en esa misma categoría Raúl Díaz García (El Entrego), Esteban Verdeja Martínez (Cantabria), Lorena Corripio López (Colunga) y Sergio Menéndez Fernández (Gijón).

Jurado

El gaitero oficial será Valentín Fuente Álvarez y el jurado estará formado por Avelino Fernández Corte y Mari Celi Fernández. La presentación del evento correrá a cargo de José Manuel González Granda. El certamen se celebra en el Cine Felgueroso de Sama desde el pasado 4 octubre hasta el 20 de diciembre, con sesiones todos los sábados a las 19.00 horas, a excepción de los festivos. La entrada, como en ediciones anteriores, es libre hasta que se complete el aforo. Diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  2. El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
  3. Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
  4. Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
  5. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
  6. Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado
  7. De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: 'Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón
  8. Dos horas de tensión en Mieres por un escape de gas que obligó a confinar a doscientos escolares: 'Tenemos la explosión de la Villa muy reciente

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su segunda semifinal con estos catorce intérpretes

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su segunda semifinal con estos catorce intérpretes

El reestreno del puente "latente" de Lena: se abre a la circulación un paso elevado de la Pola que estuvo cerrado un cuarto de siglo

El reestreno del puente "latente" de Lena: se abre a la circulación un paso elevado de la Pola que estuvo cerrado un cuarto de siglo

XXX Memorial Silvino Argüelles: las grandes voces de la tonada se dan cita en Mieres

XXX Memorial Silvino Argüelles: las grandes voces de la tonada se dan cita en Mieres

Una carretera para captar turistas, prevenir incendios y fijar población: Cenera (Mieres) reclama un enlace con el Angliru

Una carretera para captar turistas, prevenir incendios y fijar población: Cenera (Mieres) reclama un enlace con el Angliru

Era militar, viajó a la Antártida y se dejó la vida hace treinta años en el Karakorum cuando descendía un "ocho mil": Langreo rendirá homenaje a este destacado montañero

Era militar, viajó a la Antártida y se dejó la vida hace treinta años en el Karakorum cuando descendía un "ocho mil": Langreo rendirá homenaje a este destacado montañero

Campomanes enseña y aprende: el colegio de la localidad de Lena acoge un programa estatal con el agua como protagonista

Campomanes enseña y aprende: el colegio de la localidad de Lena acoge un programa estatal con el agua como protagonista

Un drama con tintes de cine negro y denuncia social: un cortometraje francés se alza con el festival de San Martín

Un drama con tintes de cine negro y denuncia social: un cortometraje francés se alza con el festival de San Martín

El Principado asegura que no habrá pérdida de empleo en la subcontrata encargada del mantenimiento de la central de La Pereda, en Mieres

El Principado asegura que no habrá pérdida de empleo en la subcontrata encargada del mantenimiento de la central de La Pereda, en Mieres
Tracking Pixel Contents